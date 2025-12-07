Глава JPMorgan рассказал о рисках для США из-за «слабой» Европы
Глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что у Европы «реальная проблема» и что «слабый» континент представляет собой серьезный экономический риск для США. Его слова приводит Bloomberg.
«Они вытеснили бизнес, они вытеснили инвестиции, они вытеснили инновации», — сказал Даймон. Он считает
риск фрагментации Европы одной из главных проблем, стоящих перед миром.
Глава JPMorgan высоко оценивает создание евро и стремление Европы к миру, но предупредил, что сокращение военных усилий и трудности в попытках достичь соглашения внутри ЕС представляют угрозу для континента. Фрагментация Европы «навредит нам больше, чем кому-либо другому, потому что они — наши главные союзники во всех отношениях, включая общие ценности, которые действительно важны», уверен он.
По его словам, США должны помочь, так как «слабая Европа — это плохо для нас».
«Нам нужна долгосрочная стратегия, чтобы помочь им стать сильнее», — убежден Даймон.
США обновили стратегию национальной безопасности, в которой Европ отвергается как континент, движущийся к «цивилизационному стиранию», отмечает Bloomberg.
Гендиректор JPMorgan отметил, что Соединенные Штаты «позволили себе стать слишком зависимыми от ненадежных источников критически важных минералов, продуктов и производства». Однако он отдельно похвалил усилия администрации Дональда Трампа по сокращению бюрократию в правительстве. «Нет никаких сомнений в том, что эта администрация пытается покончить с бюрократией, которая тормозит развитие Америки», — добавил Даймон.
Материал дополняется
