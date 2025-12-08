В Новороссийске прозвучали сирены угрозы беспилотников
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников, в городе включили сирены. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
Угрозу атаки дронов на территории города объявили в 10:57.
«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников», — написал Кравченко в своем телеграм-канале в 11:49.
Кравченко призвал жителей сохранять спокойствие и напомнил, что в регионе действует запрет на съемку и публикацию фото и видео атак дронов, работы средств ПВО и последствий ударов.
В 11:55 глава города сообщил об отмене сигнала атаки. Кравченко подчеркнул, что безопасности жителей и гостей Новороссийска ничего не угрожает.
В ночь на 25 ноября Новороссийск подвергся атаки беспилотников, в результате которой в городе получили повреждения 34 многоквартирных дома, 227 квартир и 48 частных домов. Тревога из-за беспилотной опасности действовала в Новороссийске более шести часов. Всего силы ПВО перехватили тогда 76 дронов над Краснодарским краем.
