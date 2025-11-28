 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 34 многоквартирных дома

Сюжет
Военная операция на Украине
В результате атаки беспилотников в Новороссийске, которая произошла 25 ноября, повреждены 34 многоквартирных дома, 227 квартир и 48 частных домов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Преимущественно пострадали фасады зданий, балконы, окна и внутренняя отделка жилых комнат. Все дома остаются подключенными к инженерным коммуникациям, восстановительные работы уже ведутся.

Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в многоквартирных домах Южного района — на улице Мурата Ахеджака пострадало более 200 квартир, на улице Южной повреждены 14 квартир и кровля дома, на проспекте Дзержинского повреждено семь квартир.

Комиссия в составе 13 рабочих групп обследовала 275 объектов жилого фонда, где проживает 701 человек. В администрациях районов продолжается прием документов от жителей для формирования личных дел и выплаты компенсаций.

Над Россией за ночь сбили 136 украинских дронов
Политика

В ночь на 28 ноября средствами ПВО над территорией России было сбито 136 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов уничтожено в Ростовской области (46), Саратовской области (30) и Крыму (29). Еще 12 БПЛА сбито над акваторией Черного моря.

В ночь на 28 ноября в Геленджике, Новороссийске и Мордовии объявлялась беспилотная опасность.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Новороссийск БПЛА повреждения
