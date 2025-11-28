В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 34 многоквартирных дома
В результате атаки беспилотников в Новороссийске, которая произошла 25 ноября, повреждены 34 многоквартирных дома, 227 квартир и 48 частных домов. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.
Преимущественно пострадали фасады зданий, балконы, окна и внутренняя отделка жилых комнат. Все дома остаются подключенными к инженерным коммуникациям, восстановительные работы уже ведутся.
Наиболее серьезные повреждения зафиксированы в многоквартирных домах Южного района — на улице Мурата Ахеджака пострадало более 200 квартир, на улице Южной повреждены 14 квартир и кровля дома, на проспекте Дзержинского повреждено семь квартир.
Комиссия в составе 13 рабочих групп обследовала 275 объектов жилого фонда, где проживает 701 человек. В администрациях районов продолжается прием документов от жителей для формирования личных дел и выплаты компенсаций.
В ночь на 28 ноября средствами ПВО над территорией России было сбито 136 украинских беспилотников самолетного типа. Наибольшее количество дронов уничтожено в Ростовской области (46), Саратовской области (30) и Крыму (29). Еще 12 БПЛА сбито над акваторией Черного моря.
В ночь на 28 ноября в Геленджике, Новороссийске и Мордовии объявлялась беспилотная опасность.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили