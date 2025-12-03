Сбой на Кольцевой линии метро в Москве объяснили человеком на путях
На станции метро «Проспект Мира» в Москве на пути «спускался» человек, сообщила РБК пресс-служба столичной подземки.
«Движение на Кольцевой линии в графике. Ранее на пути станции «Проспект Мира» спускался человек, его оперативно подняли на платформу», — говорится в сообщении.
В пресс-службе попросили пассажиров не подходить к краю платформы на станциях метро и не спускаться на пути, потому что это опасно для жизни.
