На южном участке оранжевой ветки метро снизили скорость для проверки
Движение на Калужско-Рижской (оранжевой) линии московского метро идет по графику, сотрудники метрополитена снижали скорость движения для проверки работы инфраструктуры, сообщила РБК пресс-служба московского метро.
«При малейшем подозрении мы проверяем работу всех систем. Это необходимо для безопасности ваших поездок. Проверку завершили, все устройства работают штатно», — говорится в сообщении.
Ранее телеграм-канал «Московская хроника» написал о сбое на Калужско-Рижской линии. В сообщении говорилось, что между станциями «Беляево» и «Калужской» отсутствует движение.
