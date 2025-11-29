На южном участке оранжевой ветки метро снизили скорость для проверки

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Движение на Калужско-Рижской (оранжевой) линии московского метро идет по графику, сотрудники метрополитена снижали скорость движения для проверки работы инфраструктуры, сообщила РБК пресс-служба московского метро.

«При малейшем подозрении мы проверяем работу всех систем. Это необходимо для безопасности ваших поездок. Проверку завершили, все устройства работают штатно», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-канал «Московская хроника» написал о сбое на Калужско-Рижской линии. В сообщении говорилось, что между станциями «Беляево» и «Калужской» отсутствует движение.