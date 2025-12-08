Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты вслед за Внуково
Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.
Меры ввели в 4:35 мск. Более чем за час до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Внуково.
Ограничения на полеты на момент публикации действуют в аэропортах Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова, Калуги и Пскова.
Такие меры обычно вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в последний раз сообщал о сбитом дроне, летевшем в сторону столицы, в ночь на 4 декабря.
