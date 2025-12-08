 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине


Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили полеты вслед за Внуково

Сюжет
Военная операция на Украине
Три аэропорта столичного региона приостановили полеты: более чем за час до авиагаваней Домодедово и Жуковского такие меры ввели во Внуково. Всего прием и отправку рейсов приостановили девять российских аэропортов

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Меры ввели в 4:35 мск. Более чем за час до этого аналогичные ограничения ввели в аэропорту Внуково. 

Аэропорт Внуково приостановил прием и отправку рейсов
Политика

Ограничения на полеты на момент публикации действуют в аэропортах Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова, Калуги и Пскова.

Такие меры обычно вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин в последний раз сообщал о сбитом дроне, летевшем в сторону столицы, в ночь на 4 декабря. 

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Домодедово Жуковский Внуково Росавиация
