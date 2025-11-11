В Варшаве прошел многотысячный марш в честь Дня независимости Польши

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Варшаве прошел ежегодный марш по случаю Дня независимости Польши. По оценке городских властей, в мероприятии приняли участие около 100 тыс. человек, по оценке организаторов — до 250 тыс., передает Gazeta Wyborcza.

Участниками марша, как отмечает газета, стали многие политики правого толка, включая президента Кароля Навроцкого и лидера партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. В мероприятии также принял участие новый посол США в Польше Томас Роуз.

Выступая перед собравшимися, Навроцкий заявил, что больше не позволит полякам «стать павлинами и попугаями, пассивно повторяющими то, что исходит с Запада». «Я говорю это как сторонник Польши в ЕС, но Польша прежде всего, поляки прежде всего! Свободная, независимая и суверенная Польша — это наше обязательство, и именно этому посвящен этот праздник», — сказал он (цитата по Wiadomosci).

Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Slawomir Kaminski / Reuters Фото: Kuba Atys / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kuba Atys / Reuters

День независимости Польши отмечается ежегодно 11 ноября. Дата считается общегосударственным выходным днем. Марши в честь праздника организуют начиная с 2010 года. В этом году марш прошел под лозунгом «Один народ, сильная Польша».

В предыдущие годы марш нередко сопровождался столкновениями с полицией. В 2020 году полиция открыла огонь после того, как участники марша прорвали оцепление и стали забрасывать сотрудников МВД петардами и запускать сигнальные ракеты.

Однако в этот раз, как заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было. Директор Варшавского центра безопасности Ярослав Мишталь подтвердил, что мероприятие прошло спокойно. «Было много пиротехники, но это, наверное, неизбежный элемент Марша Независимости», — сказал он.