 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

В Варшаве прошел многотысячный марш в честь Дня независимости Польши

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Варшаве прошел ежегодный марш по случаю Дня независимости Польши. По оценке городских властей, в мероприятии приняли участие около 100 тыс. человек, по оценке организаторов — до 250 тыс., передает Gazeta Wyborcza.

Участниками марша, как отмечает газета, стали многие политики правого толка, включая президента Кароля Навроцкого и лидера партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. В мероприятии также принял участие новый посол США в Польше Томас Роуз.

Выступая перед собравшимися, Навроцкий заявил, что больше не позволит полякам «стать павлинами и попугаями, пассивно повторяющими то, что исходит с Запада». «Я говорю это как сторонник Польши в ЕС, но Польша прежде всего, поляки прежде всего! Свободная, независимая и суверенная Польша — это наше обязательство, и именно этому посвящен этот праздник», — сказал он (цитата по Wiadomosci).

Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Slawomir Kaminski / Reuters
Фото: Kuba Atys / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kuba Atys / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Slawomir Kaminski / Reuters
Фото: Kuba Atys / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kuba Atys / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Slawomir Kaminski / Reuters
Фото: Kuba Atys / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kuba Atys / Reuters

День независимости Польши отмечается ежегодно 11 ноября. Дата считается общегосударственным выходным днем. Марши в честь праздника организуют начиная с 2010 года. В этом году марш прошел под лозунгом «Один народ, сильная Польша».

В предыдущие годы марш нередко сопровождался столкновениями с полицией. В 2020 году полиция открыла огонь после того, как участники марша прорвали оцепление и стали забрасывать сотрудников МВД петардами и запускать сигнальные ракеты.

Однако в этот раз, как заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский, никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было. Директор Варшавского центра безопасности Ярослав Мишталь подтвердил, что мероприятие прошло спокойно. «Было много пиротехники, но это, наверное, неизбежный элемент Марша Независимости», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Теги
Польша День независимости марш Варшава

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
К президенту Польши не пришли главы спецслужб, и он потребовал извинений
Политика
В Польше отклонили проект президента о наказании за бандеровские символы
Политика
Польша потратит $7 млн на укрепление границы с Россией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Российская фигуристка выступила на юниорском Гран-при в двух видах Спорт, 21:37
Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России Политика, 21:29
Как российская тема довела главу немецкой партии BSW до отставки Политика, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Правительство Украины лишило полномочий набсовет «Энергоатома» Политика, 21:20
Собянин поднял стоимость патентов для мигрантов до 10 тыс. руб. Политика, 20:57
В Варшаве прошел многотысячный марш в честь Дня независимости Польши Политика, 20:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Карпин назвал вратаря, который сыграет с Перу Спорт, 20:52
С какими проблемами «Спартак» столкнулся при Станковиче Спорт, 20:50
Юран заявил о желании возглавить «Спартак» после ухода Станковича Спорт, 20:49
Число пострадавших при обрушении балкона в Чечне выросло до 84 Общество, 20:46
В КНР допустили, что на новом авианосце появится «футуристическое оружие» Политика, 20:42
НАБУ рассказало о схеме передачи денег экс-вице-премьеру «Че Гевара» Политика, 20:40
Глава Генштаба Франции повторил предостережение о столкновении с Россией Политика, 20:39