Президент Израиля ответил на просьбу Трампа помиловать Нетаньяху

Ицхак Герцог, Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп в аэропорту имени Бен-Гуриона, Израиль, 13 октября 2025 г. (Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС)

Прошение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о помиловании будет рассмотрено в установленном порядке, заявил президент страны Ицхак Герцог в интервью Politico. Ранее президент США Дональд Трамп направил Герцогу письмо с просьбой полностью прекратить преследование Нетаньяху. Республиканец назвал уголовное дело против премьера политическим и заявил о его несправедливости.

«Я уважаю дружбу президента Трампа и его мнение. <...> Но Израиль — суверенное государство», — заявил Герцог, комментируя просьбу Трампа.

«Лицо, дело которого будет обсуждаться, то есть г-н Нетаньяху, в соответствии с израильскими правилами, должно подать заявление, просьбу, и, если и когда это произойдет, оно, конечно, будет рассмотрено должным образом, как и многие другие заявления, я отношусь к этому серьезно», — сказал он.

Герцог подчеркнул, что все прошения о помиловании проходят установленную процедуру в том числе через Министерство юстиции и его юридического советника. При рассмотрении этого «необычного запроса» израильский президент, как он отметил, прежде всего будет руководствоваться интересами израильского народа. «Благополучие израильского народа — мой первый, второй и третий приоритеты», — добавил Герцог.

Расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает.

В конце месяца, 30 ноября, стало известно, что Нетаньяху подал Герцогу официальную просьбу о помиловании. Представители аппарата израильского президента заверили, что отдел помилования Министерства юстиции «соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику».

В начале декабря Axios со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху в ходе телефонного разговора с Трампом попросил его помочь с получением помилования. «Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сделал больше, но президент сделал все что мог», — сказал неназванный американский чиновник.

Президент Израиля имеет право помиловать приговоренных судом лиц, а в очень редких случаях — до завершения судебного разбирательства, но только в случае, если это действие будет признано соответствующим общественным интересам.