Политика⁠,
0

Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании

С 2019 года Нетаньяху является обвиняемым по нескольким коррупционным делам. Обвинения он отрицает. В ноябре помиловать его просил Дональд Трамп
Ицхак Герцог и Биньямин Нетаньяху
Ицхак Герцог и Биньямин Нетаньяху (Фото: Abir Sultan / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал официальную просьбу о помиловании президенту Ицхаку Герцогу, сообщает офис президента страны, передает The Times of Israel.

По словам представителей аппарата Герцога, отдел помилования Министерства юстиции «соберет мнения всех соответствующих органов министерства, а затем направит их рекомендации юридическому советнику».

Президент Израиля имеет право помиловать приговоренных судом лиц, а в очень редких случаях — до завершения судебного разбирательства, но только в случае, если это действие будет признано соответствующим общественным интересам.

Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов, — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.

В середине ноября за Нетаньяху вступился президент США Доналд Трамп, обратившийся к Герцогу с просьбой помиловать премьера. Сам Нетаньяху утверждал, что не будет просить о помиловании по делу о коррупции, если это будет означать признание им вины.

Персоны
Биньямин Нетаньяху Израиль
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
