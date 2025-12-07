 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Президента Словакии внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Пеллегрини
Петер Пеллегрини (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных сайта.

Датой внесения политика в базу указано 6 декабря. Его обвинили в действиях, направленных на поддержку России, передает «РИА Новости».

Накануне он заявил, что финансирование военных расходов Киева лишь продлит конфликт. В прошлом декабре Пеллегрини также говорил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без территориальных уступок с ее стороны.

Главу РПЛ и генсека РФС внесли в базу «Миротворца»
Политика
Александр Алаев

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещают информацию о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе.

В базе «Миротворца» находятся другие политики, например президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-лидер Республики Сербской Милорад Додик.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова
Петер Пеллегрини Словакия «Миротворец»
Материалы по теме
В Словакии закрыли расследование передачи Украине истребителей МиГ-29
Политика
В Словакии заявили о готовности к созданию антиукраинского альянса
Политика
МИД Словакии заявил о готовности поддержать новые санкции против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 15:44 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 15:44
Дмитриев назвал «вдумчивой» атмосферу встречи Путина с делегацией США Политика, 15:58
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 15:58
Сын Трампа удивился числу суперкаров с украинскими номерами в Монако Общество, 15:57
Макрон пригрозил жесткими мерами ЕС в торговом споре с Китаем Политика, 15:52
Здание Новой Третьяковки временно закрыли для посещения Общество, 15:51
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Большунов пропустил церемонию награждения после проигрыша на финише Спорт, 15:43
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
От идеи до практики: как запустить GenAI-трансформацию в IT-компании Тренды, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Почти 50% швейцарцев поддержали идею об ограничении численности населения Общество, 15:35
Кремль раскрыл, на сколько хватит активов России для поддержки Украины Политика, 15:33
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Президента Словакии внесли в базу данных сайта «Миротворец» Политика, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15