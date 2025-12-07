Президента Словакии внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Петер Пеллегрини (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных сайта.

Датой внесения политика в базу указано 6 декабря. Его обвинили в действиях, направленных на поддержку России, передает «РИА Новости».

Накануне он заявил, что финансирование военных расходов Киева лишь продлит конфликт. В прошлом декабре Пеллегрини также говорил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без территориальных уступок с ее стороны.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещают информацию о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе.

В базе «Миротворца» находятся другие политики, например президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-лидер Республики Сербской Милорад Додик.