Президента Словакии внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Президента Словакии Петра Пеллегрини внесли в базу украинского сайта «Миротворец», следует из данных сайта.
Датой внесения политика в базу указано 6 декабря. Его обвинили в действиях, направленных на поддержку России, передает «РИА Новости».
Накануне он заявил, что финансирование военных расходов Киева лишь продлит конфликт. В прошлом декабре Пеллегрини также говорил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без территориальных уступок с ее стороны.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещают информацию о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе.
В базе «Миротворца» находятся другие политики, например президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и экс-лидер Республики Сербской Милорад Додик.
