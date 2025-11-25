Главу РПЛ и генсека РФС внесли в базу «Миротворца»

Александр Алаев (Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press)

Президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Александра Алаева, генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова, председателя правления «Зенита» Константина Зырянова, а также бывшего генерального директора московского «Локомотива» Владимира Леонченко включили в базу украинского ресурса «Миротворец».

Алаев возглавляет РПЛ с 2022 года, Митрофанов занимает пост генерального секретаря РФС с того же года. Зырянов стал председателем правления «Зенита» с августа 2025 года, ранее он выступал за клуб в качестве полузащитника.

Ранее в базу «Миротворца» также внесли футбольного комментатора Виктора Гусева.