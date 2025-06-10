Роберта Фицо, Лулу да Силву и Милорада Додика внесли в базу «Миротворец»

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо и лидеров Бразилии и Республики Сербской Луиса Игнасиу Лулу да Силва и Милорада Додика соответственно внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Трое политиков попали в базу, в частности, за «антиукраинскую пропаганду», распространение политики Москвы и «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины».

В базе «Миротворец» публикуются данные тех, кто, по мнению ее составителей, причастен к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины». Сайт был создан в 2014 году, в России он заблокирован по решению суда.

Ранее в базу «Миротворец» попали члены экипажа танка «Алеша». В состав экипажа входили Александр Леваков, Алексей Неустроев, Филипп Евсеев, а также командир Расим Баксиков.

В июле 2023 года глава ДНР Денис Пушилин опубликовал видео, на котором танк остановил колонну техники ВСУ на запорожском направлении. Как уточняла «Звезда», имя российского танка — «Алеша».