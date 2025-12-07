Синоптик рассказал, что на следующей неделе снег покроет 92% России
К середине следующей недели 92% территории России окажется под снежным покровом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Площадь страны, покрытая снегом, будет чуть-чуть увеличиваться, где-то на 2% к середине следующей недели по сравнению с текущими 90%», — сказал он.
По его словам, на азиатской части России снег лежит плотным слоем, а из-за дневной более высокой температуры уменьшается лишь его высота, а не общая площадь.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров в Московском регионе сформируется к середине декабря.
По словам Вильфанда, за последние 30 лет устойчивый снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января. Погода может быть очень изменчивой, предупредил он.
