Синоптик назвал время прихода холодов в Центральную Россию

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В европейской части России ближе к концу декабря ожидается «холодное вторжение», до этого температура будет выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«Однако продолжительным оно не ожидается, и на свой предновогодний финал декабрь вновь заготовил теплый погодный сценарий», — написал он.

Леус отметил, что температура в декабре прогнозируется такой же теплой, как и в ноябре, когда отметка почти не опускалась до отрицательных значений. Он напомнил, что декабрь 2024 года также выдался теплым — с превышением климатической нормы (минус 4,4 градуса тепла) на 2,3 градуса. По словам Леуса, предстоящий декабрь, согласно прогнозам, не должен значительно отличаться от предыдущего.

Осадков прогнозируется около нормы или немного меньше, и выпадут они в основном во второй половине месяца. Устойчивый снежный покров сформируется не раньше середины декабря и будет незначительным, добавил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что жителям Центральной России в начале декабря ждать холодов не стоит. При этом синоптик отметил, что за последние 30 лет устойчивый снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января. Погода может быть очень изменчивой, предупредил он.