Токио обвинил Пекин в наводке радаров на японские истребители
Китайский истребитель J-15 несколько раз направил радар на японские военные самолеты, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.
Инцидент произошел дважды за 6 декабря над международными водами к юго-востоку от японского острова Окинава.
«Данные случаи представляют собой опасные действия, выходящие за рамки необходимого для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.
Токио заявил решительной протест китайской стороне и настоятельно потребовал не допускать повторения подобных инцидентов.
В начале ноября премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что китайское нападение на Тайвань может быть расценено как «ситуация, угрожающая выживанию» Японии и вызвать военный ответ Токио.
После этого Китай выразил решительный протест Японии, а китайский лидер Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом и напомнил об исторических притязаниях КНР на остров.
