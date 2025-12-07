 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Токио обвинил Пекин в наводке радаров на японские истребители

Китайский истребитель J-15 несколько раз направил радар на японские военные самолеты, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.

Инцидент произошел дважды за 6 декабря над международными водами к юго-востоку от японского острова Окинава.

«Данные случаи представляют собой опасные действия, выходящие за рамки необходимого для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении.

Токио заявил решительной протест китайской стороне и настоятельно потребовал не допускать повторения подобных инцидентов.

Почему в Китае японскому премьеру пригрозили «обезглавливанием»
Политика
Санаэ Такаити

В начале ноября премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что китайское нападение на Тайвань может быть расценено как «ситуация, угрожающая выживанию» Японии и вызвать военный ответ Токио.

После этого Китай выразил решительный протест Японии, а китайский лидер Си Цзиньпин созвонился с президентом США Дональдом Трампом и напомнил об исторических притязаниях КНР на остров.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Александра Озерова
Япония Китай радар истребитель протест
Материалы по теме
Почему в Китае японскому премьеру пригрозили «обезглавливанием»
Политика
Китай выразил Японии протест из‑за слов премьер‑министра о Тайване
Политика
Япония выразила протест Китаю из-за угроз генерального консула в Осаке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 09:33 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 09:33
Сколько Узбекистан зарабатывает на экспорте лимонов РБК и РЭЦ, 09:33
5 уроков фондового рынка 2025 года и как их использовать в 2026-мПодписка на РБК, 09:30
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Петр Ян сенсационно победил Двалишвили и вернул чемпионский титул UFС Спорт, 09:09
Токио обвинил Пекин в наводке радаров на японские истребители Политика, 09:07
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Что будет с ключевой ставкой на заседании ЦБ в декабре: мнения экспертов Инвестиции, 09:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Опаснее стигм. Почему советы психологов стали приносить вред людямПодписка на РБК, 09:00
Всем нужен офис в Мумбаи: ждет ли пузырь рынок недвижимости ИндииПодписка на РБК, 09:00
Хегсет описал главные военные задачи США доктриной 1823 года Политика, 08:50
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
NYT рассказала о Европе «на перепутье» из-за новой стратегии Трампа Политика, 08:08
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Над Россией за ночь сбили 77 дронов Политика, 07:52