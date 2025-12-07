Правительство решило сократить список «неженских» профессий

Все о карьере: как найти и сохранить работу

Список запрещенных для женщин профессий могут сократить в 2027 году. Это следует из утвержденной правительством России дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, сообщает ТАСС.

Согласно документу, число профессий, недоступных для труда женщин, сократят до декабря 2027 года. Изменения затронут транспортную сферу и область обрабатывающей промышленности.

Рекомендации по исключению из перечня должны быть готовы к марту 2027 года. Их разработкой займутся профильные ведомства, а также объединения работодателей и профсоюзов. Кроме того, «запрещенные» для женщин рабочие места проверят на риски для работников.

В свою очередь, Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство изучат влияние вредных факторов, связанных с работой, на женский организм.

С1 января 2021 года в перечень производств, на которые не допускаются женщины, входит 100 профессий. В 2020 году его сократили в четыре раза — раньше список включат 456 позиций. Сейчас женщинам запрещены некоторые виды работ на химическом производстве, в сфере металлообработки, нефте- и газодобычи, бурения скважин, в текстильной и пищевой промышленности.