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Общество ,  
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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Минтруд хочет разрешить женщинам работать на поверхности шахт и рудников
Фото: Alvaro Fuente / ZUMA Press / Global Look Press
Фото: Alvaro Fuente / ZUMA Press / Global Look Press

Минтруд России предложил сократить перечень производств, на которых запрещено работать женщинам, сообщает пресс-служба ведомства. Там уточнили, что проект приказа разместили для общественного обсуждения.

«Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию», — рассказали в министерстве.

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По словам заместителя министра труда и социальной защиты Алексея Вовченко, с такой инициативой министерство выступило в связи с тем, что благодаря современным технологиям женский организм на вредных производствах больше не подвергается опасности.

Законопроект разработали по предложению организации «Деловая Россия», уточнили в Минтруде. Там напомнили, что с 1 января 2021 года перечень производств, на которые не допускались женщины, сократили до 100 профессий.

Тогда этот список сократили в четыре раза, ранее женщинам были недоступны 456 профессий. Женщины получили возможность работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за исключением машинистов строительной техники), боцманами, шкиперами и матросами на судне, машинистами электричек и скоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 м.

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