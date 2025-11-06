Шесть человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса в Москве
В Москве на Ленинградском шоссе произошло ДТП, маршрутный автобус врезался в стоявший на остановке городской автобус. Пострадали шесть человек, об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы.
«По предварительным данным в 8:40 часов на Ленинградском шоссе в районе дома 71 водитель маршрутного автобуса «Газель» совершил столкновение с автобусом, который стоял на остановке общественного транспорта», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства ДТП и ликвидируют последствия аварии. Как заявила прокуратура Москвы, они уже расследуют обстоятельства дорожной аварии на севере Москвы.
