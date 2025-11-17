 Перейти к основному контенту
Общество
0

Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Сообщение о заминированной пачке купюр в подмосковном Солнечногорске не подтвердилось. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Он указала, что «14 ноября в дежурную часть ОМВД России по г.о. Солнечногорск поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Баранова на дороге лежит пачка денег». На место выехал наряд полиции, который установил, что купюры «являются сувенирными», а опасных предметов «рядом с ними не обнаружено».

Ранее сообщение о появлении пачки купюр опубликовал телеграм-канал «Москвач».

12 ноября в подмосковном Красногорске пострадал мальчик, который попытался поднять лежавшие на земле деньги. К ним было прикреплено взрывное устройство. Когда ребенок подошел к купюре и попытался взять ее, произошел взрыв, мальчику оторвало несколько пальцев. После этого Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство.

