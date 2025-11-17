Полиция опровергла сообщения о заминированных деньгах в Солнечногорске
Сообщение о заминированной пачке купюр в подмосковном Солнечногорске не подтвердилось. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Он указала, что «14 ноября в дежурную часть ОМВД России по г.о. Солнечногорск поступило сообщение о том, что возле одного из домов на улице Баранова на дороге лежит пачка денег». На место выехал наряд полиции, который установил, что купюры «являются сувенирными», а опасных предметов «рядом с ними не обнаружено».
Ранее сообщение о появлении пачки купюр опубликовал телеграм-канал «Москвач».
12 ноября в подмосковном Красногорске пострадал мальчик, который попытался поднять лежавшие на земле деньги. К ним было прикреплено взрывное устройство. Когда ребенок подошел к купюре и попытался взять ее, произошел взрыв, мальчику оторвало несколько пальцев. После этого Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Орбан ответил на вопрос, является ли он троянским конем Путина
Глава войск США в Южной Корее назвал полуостров хабом против России
Bloomberg сообщил о росте цен на АЗС в США из-за санкций против России
Эксперты оценили риск зарядки телефонов в общественных местах
Какие страны для изгнания Мадуро выбирают в США — Politico
Трамп поддержал принятие законопроекта с санкциями против России