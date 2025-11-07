 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Защищавший русский язык экс-депутат Латвии заявил об угрозе 25 лет тюрьмы

Алексей Росликов
Алексей Росликов (Фото: Roslikovs / Telegram)

Бывший депутат латвийского парламента, председатель партии «Стабильность» Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы по делу о сотрудничестве с Россией. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«100% будут идти на реальный срок посадки. <...> В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что ты защищаешь русских, за то, что ты защищаешь русский язык, за то, что ты защищаешь свое право быть собой, — 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы», — сказал Росликов в видеообращении.

По словам экс-депутата, в понедельник, 10 ноября, он пойдет на последний допрос к следователю, после чего дело передадут прокурору. Росликов подчеркнул, что первое заседание по делу может состояться весной 2026 года.

Бывший парламентарий заявил, что судебный процесс покажет, «насколько Европа жалкая и насколько она боится правды».

На защищавшего русский язык депутата сейма Латвии завели уголовное дело
Политика

Уголовное дело в отношении Росликова возбудили 9 июня после того, как Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии оценила его высказывания на заседании сейма 5 июня и «другие его действия в последнее время». Экс-депутата подозревают в «оказании помощи РФ» и «разжигании национальной ненависти и вражды».

Инцидент произошел во время обсуждения в парламенте декларации «об устранении последствий русификации». В своем выступлении Росликов раскритиковал документ, задал риторический вопрос о возможном создании «особых закрытых зон» для русскоязычных и заявил, что значительная часть жителей Латвии используют русский язык в быту. В завершении своей речи он сказал на русском: «Русский язык — наш язык!», сопроводив заявление оскорбительным жестом. После этого Росликова выдворили из зала.

Защищавший русский язык экс-депутат Латвии заявил об угрозе 25 лет тюрьмы
Video

10 июня Росликов и трое других депутатов сейма потеряли свои депутатские мандаты в связи с избранием в Рижскую думу. Это означало утрату парламентской неприкосновенности.

СГБ задержала Росликова 16 июня. Бывшего депутата отпустили под подписку о невыезде, конфисковав у него все средства связи. В тот же день правоохранители провели обыск у него и у его родителей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Латвия русский язык депутат уголовное дело
Материалы по теме
Латвийского депутата Росликова отпустили под подписку о невыезде
Политика
В Латвии задержали экс-депутата, назвавшего русский язык «нашим языком»
Политика
В Латвии депутата выгнали после фразы «русский язык — наш язык!» Видео
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 09:47
Более 50 человек пострадали при взрыве в школьной мечети в Джакарте Общество, 14:10
Telegram-каналы для инвестора: что читать без вреда #всенабиржу!, 14:10
МИД получил указания Путина после Совбеза по ядерным испытаниям Политика, 14:06
Почему бизнес и банки изменили даже самые оптимистичные цели для биткоина Крипто, 14:05
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
СК возбудил дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Общество, 13:58
Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам Политика, 13:57
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд Общество, 13:55
Импортозамещенный SJ-100 испытали в бассейне с водой. Видео Технологии и медиа, 13:53
Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России Политика, 13:50
Тупеют, выгорают, уходят: как руководителю остановить разрушение команды Образование, 13:45
Сборные России по водному поло отправили во второй дивизион Кубка мира Спорт, 13:44
В Госдуму внесли проект о контроле собственников за капремонтом Недвижимость, 13:44
Немецкий генерал заявил о возможности России атаковать НАТО «уже завтра» Политика, 13:34