Защищавший русский язык экс-депутат Латвии заявил об угрозе 25 лет тюрьмы

Алексей Росликов (Фото: Roslikovs / Telegram)

Бывший депутат латвийского парламента, председатель партии «Стабильность» Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет лишения свободы по делу о сотрудничестве с Россией. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«100% будут идти на реальный срок посадки. <...> В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что ты защищаешь русских, за то, что ты защищаешь русский язык, за то, что ты защищаешь свое право быть собой, — 25, и у тебя нет абсолютно никакой альтернативы», — сказал Росликов в видеообращении.

По словам экс-депутата, в понедельник, 10 ноября, он пойдет на последний допрос к следователю, после чего дело передадут прокурору. Росликов подчеркнул, что первое заседание по делу может состояться весной 2026 года.

Бывший парламентарий заявил, что судебный процесс покажет, «насколько Европа жалкая и насколько она боится правды».

Уголовное дело в отношении Росликова возбудили 9 июня после того, как Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии оценила его высказывания на заседании сейма 5 июня и «другие его действия в последнее время». Экс-депутата подозревают в «оказании помощи РФ» и «разжигании национальной ненависти и вражды».

Инцидент произошел во время обсуждения в парламенте декларации «об устранении последствий русификации». В своем выступлении Росликов раскритиковал документ, задал риторический вопрос о возможном создании «особых закрытых зон» для русскоязычных и заявил, что значительная часть жителей Латвии используют русский язык в быту. В завершении своей речи он сказал на русском: «Русский язык — наш язык!», сопроводив заявление оскорбительным жестом. После этого Росликова выдворили из зала.

10 июня Росликов и трое других депутатов сейма потеряли свои депутатские мандаты в связи с избранием в Рижскую думу. Это означало утрату парламентской неприкосновенности.

СГБ задержала Росликова 16 июня. Бывшего депутата отпустили под подписку о невыезде, конфисковав у него все средства связи. В тот же день правоохранители провели обыск у него и у его родителей.