Литва лишила россиянина ВНЖ за «слишком частые» поездки в Россию
В Литве впервые аннулировали выданный россиянину временный вид на жительство (ВНЖ) из-за поездок в Россию и Белоруссию, сообщил Департамент миграции Литвы, передает LRT.
Изменения в законодательстве произошли в мае. Тогда ввели запрет гражданам России выезжать в Россию или Белоруссию «без объективных на то причин» более одного раза за три месяца.
Помимо россиянина, которому уже аннулировали ВНЖ из-за посещения страны, более 30 граждан России могут также лишиться документа по аналогичной причине.
С момента вступления запрета в силу 292 гражданина России пересекли государственную границу с Россией или Белоруссией более одного раза в мае, однако многие из них подпадают под исключения закона, отметило ведомство.
Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что «беспрецедентное число» русскоязычных мигрантов из постсоветских стран в Литве вызывает обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности. Она сравнила их с англоговорящими, прозападными мигрантами, в частности филиппинскими рабочими, отметив, что последние «славятся продвинутыми навыками, отличной трудовой этикой и готовностью изучать язык принимающей страны».
Рекордным для Литвы годом по притоку мигрантов стал 2023-й, передавал Delfi. По данным Департамента миграции Литвы на апрель 2025 года, разрешение на проживание в стране имели более 206 тыс. иностранцев. Большинство из них приехали с Украины (72 тыс.), из Белоруссии (53,7 тыс.), стран Центральной Азии (23 тыс.) и России (14 тыс.).
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