 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Литва лишила россиянина ВНЖ за «слишком частые» поездки в Россию

Виды Вильнюса
Виды Вильнюса (Фото: Vaidotas Grybauskas / Shutterstock)

В Литве впервые аннулировали выданный россиянину временный вид на жительство (ВНЖ) из-за поездок в Россию и Белоруссию, сообщил Департамент миграции Литвы, передает LRT.

Изменения в законодательстве произошли в мае. Тогда ввели запрет гражданам России выезжать в Россию или Белоруссию «без объективных на то причин» более одного раза за три месяца.

В Литве решили усилить контроль над российскими поездами в Калининград
Общество
Фото:Министерство внутренних дел Литвы

Помимо россиянина, которому уже аннулировали ВНЖ из-за посещения страны, более 30 граждан России могут также лишиться документа по аналогичной причине.

С момента вступления запрета в силу 292 гражданина России пересекли государственную границу с Россией или Белоруссией более одного раза в мае, однако многие из них подпадают под исключения закона, отметило ведомство.

Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявила, что «беспрецедентное число» русскоязычных мигрантов из постсоветских стран в Литве вызывает обеспокоенность с точки зрения национальной безопасности. Она сравнила их с англоговорящими, прозападными мигрантами, в частности филиппинскими рабочими, отметив, что последние «славятся продвинутыми навыками, отличной трудовой этикой и готовностью изучать язык принимающей страны».

Рекордным для Литвы годом по притоку мигрантов стал 2023-й, передавал Delfi. По данным Департамента миграции Литвы на апрель 2025 года, разрешение на проживание в стране имели более 206 тыс. иностранцев. Большинство из них приехали с Украины (72 тыс.), из Белоруссии (53,7 тыс.), стран Центральной Азии (23 тыс.) и России (14 тыс.).

Читайте РБК в Telegram.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Литва ВНЖ россияне Россия
Материалы по теме
Литва начала высаживать из поездов россиян с одним типом паспорта
Политика
В Эстонии начали строить линию обороны с бункерами на границе с Россией
Политика
Сейм Латвии запретил гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Путину ответили, что передать Трампу во время разговора. Видео Политика, 17:06
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки за квартал Недвижимость, 17:01
«Коммерсантъ» узнал обстоятельства гибели замглавкома ВМФ Гудкова Политика, 16:59
Минкульт опроверг запрет азербайджанцам ходить на культурные мероприятия Общество, 16:56
ЦБ сообщил об обсуждении мер для устранения налогового казуса в ходе IPO Инвестиции, 16:55
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 16:55
Купил и переехал: чем интересна недвижимость с премиальной отделкой Недвижимость, 16:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Криптомиллиардер откусил палец напавшему преступнику и избежал похищения Крипто, 16:54
Трамп вслед за Путиным анонсировал разговор с президентом России Политика, 16:52
Мирра Андреева вышла в третий круг на Уимблдоне Спорт, 16:45
Литва лишила россиянина ВНЖ за «слишком частые» поездки в Россию Политика, 16:44
В правление МКБ войдут менеджеры из банка ВБРР Финансы, 16:43
В России начали продавать новые кроссоверы BMW X3 Long Авто, 16:42
СК возбудил дело о халатности после схода в саратовском селе из-за цыган Общество, 16:39