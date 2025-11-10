 Перейти к основному контенту
Политика
0

Польша списала вертолеты, которые следили за подлодками России

Kaman UH-2 Seasprite — многоцелевой вертолет производства США. Четыре единицы поставили в Польшу более 20 лет назад в качестве «временно моста» для отказа от советской техники
Фото: Erik Roelofs / Stocktrek Images / ТА / TASS
Фото: Erik Roelofs / Stocktrek Images / ТА / TASS

Польские ВМС вывели из эксплуатации «уникальные вертолеты» Kaman SH-2G Super Seasprite производства США, пишет издание Fakty. Это одни из последних машин этого типа в мире, находящихся в строю.

В начале 2000-х годов в Польшу «в подарок» от США прибыли четыре таких вертолета — в качестве временной замены при отказе от советской авиационной техники. Однако советские вертолеты (Ми-24 Ми-2, Ми-14) по-прежнему используются в Польше, хотя их постепенно списывают.

Kaman UH-2 Seasprite — многоцелевой американский вертолет, который производится с конца 1950-х годов. Он проектировался для ВМС США, однако позднее был отправлен в Польшу, Египет, Австралию и Новую Зеландию. В частности, он может использоваться в противолодочном и противокорабельном варианте.

«Совместные усилия были направлены на облегчение вывода части техники из бывшего СССР и приведение флота в соответствие со стандартами НАТО. <...> Как это часто бывает с временными решениями, они эксплуатировались более двадцати лет», — говорится в статье.

Автор отмечает, что Польша из-за отказа от Kaman SH-2G Super Seasprite лишилась «уникальной для Европы техники», которая позволяла защищать критически важные объекты инфраструктуры и «эффективно обнаруживать российские подлодки, скрывающиеся в Балтийском море». При этом замены выведенной их эксплуатации технике предоставлено не было.

В 2023 году Минобороны Польши сообщило, что заменит оставшиеся в составе ВВС советские вертолеты Ми-8/17 на европейские Leonardo AW101 — поставки запланированы на 2025–2031 годы.

В 2023 году правительство Польши ранее запросило у США 96 ударных вертолетов AH-64E Apache, более 200 двигателей, модернизированные прицелы, приборы ночного видения, радиолокационные станции для управления артиллерийским огнем и другое оборудование, следует из документа.

Летом этого года Польша приняла на вооружение первые Apache — они сдаются в аренду по контракту стоимостью $300 млн.

Анастасия Лежепекова
Польша вертолеты США НАТО

