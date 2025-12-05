Хинштейн рассказал, сколько тел погибших вывезли из Курского приграничья

Хинштейн: в 2025 году из приграничья Курской области вывезли 420 тел

Фото: РИА Новости

Из приграничных районов Курской области в 2025 году вывезено более 400 тел мирных жителей, погибших в результате обстрелов и действий украинских военных. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн в эфире телеканала «Россия-24».

«Вот на сегодняшний день 420 тел в этом году из приграничья вывезено», — сообщил губернатор.

По его словам, на данный момент удалось опознать подавляющее большинство погибших. Хинштейн также рассказал, что в области продолжается поиск людей, потерявших связь с родными. С начала года живыми были найдены 1366 человек из специального реестра лиц, утративших связь с родственниками.