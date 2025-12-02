Хинштейн сообщил о разминировании 92 населенных пунктов в Курской области

Video

В Курской области продолжается подготовка к восстановительным работам, главным элементом которых является разминирование территории, сообщил глава региона Александр Хинштейн президенту России Владимиру Путину.

Губернатор заявил, что на сегодняшний день разминированы 92 населенных пункта, обезврежено почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов. Он подчеркнул, что завершение этих работ является необходимым условием для начала системного восстановления. «Понимаем, что без завершения этой работы о каком-либо системном восстановлении говорить не приходится», — добавил Хинштейн.

В регионе, по его словам, развернута «беспрецедентная по масштабу» группировка, в которую входят инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные подразделения Вооруженных сил КНДР.

26 апреля 2025 года глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении Курской области от украинской армии. Вернуть приграничные районы под российский контроль удалось почти через девять месяцев с начала вторжения в августе 2024 года.

Сам Хинштейн неоднократно сообщал о пострадавших в результате детонации взрывных устройств. Так, 18 ноября на одно из них на трассе Дьяконово — Суджа наехал автомобиль с двумя полицейскими. Они получили ранения. В сентябре в Рыльском районе Курской области двое местных жителей подорвались на минном поле. Мужчины 38 и 28 лет скончались на месте.