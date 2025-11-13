Власти обязали россиян создать домовые чаты в MAX до конца года

Файзуллин: до конца года каждый многоквартирный дом должен создать чат в Max

До конца 2025 года для каждого многоквартирного дома в России должен быть создан официальный домовой чат в мессенджере Max. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин на заседании Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации, передает «РИА Новости».

«Каждый многоквартирный дом должен создать фактически чат-бот до конца года и перевести на него все то, что находилось в Telegram и Whatsapp, и официально закрепить статус официального домового чата», — сказал Файзуллин.

По его словам, такая задача поставлена правительством и президентом Владимиром Путиным.

Чаты в Max создадут для жителей около миллиона многоквартирных домов в стране, подчеркнул Файзуллин.

Max — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Развитием проекта занимается VK при поддержке Минцифры. Для регистрации достаточно номера телефона оператора из России или Белоруссии.

С 1 сентября по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина цифровая платформа MAX вошла в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства.