Политика⁠,
0

Роскомнадзор не увидел причин для разблокировки Roblox

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Роскомнадзор пока не увидел оснований для разблокировки американской игровой платформы Roblox в России, заявили в ведомстве, передает «РИА Новости».

«В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет», — говорится в сообщении.

3 декабря Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России. Надзорная служба обнаружила большое количество «неподобающего контента», содержащегося в игровой платформе, — например, пропаганду и оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганду ЛГБТ-тематики («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

От Telegram до Roblox: как в России блокировали популярные платформы
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Роскомнадзоре заявили, что с 2019 года неоднократно направляли в администрацию платформы уведомления с требованием удалить запрещенные материалы.

Представитель Roblox сообщил Reuters, что платформа «использует эффективный набор превентивных мер безопасности», чтобы предотвращать появление вредоносного контента, и уважает местные законы.

Платформа также заблокирована в таких странах, как Ирак и Турция, в связи с опасениями властей, что мошенники могут использовать платформу для насилия над детьми.

Софья Полковникова
Roblox Роскомнадзор блокировка
