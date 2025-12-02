 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре на аукционе ушли за 510 тыс. руб.

Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре на аукционе продали за 510 тыс. руб.

Комплект из четырех лучших билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре был продан на аукционе за 510 тысяч рублей. Торги прошли одновременно с началом официальных продаж на сайте театра. Об этом сообщает «РИА Новости».

Наибольшую ставку сделали за четыре места в партере (ряд «А», места 15-18). Начальная цена лота составляла 200 тысяч рублей, но в ходе торгов она выросла более чем в два с половиной раза. Еще один комплект из четырех билетов (ряд 12, места 6-9) ушел с молотка за 470 тысяч рублей.

Среди парных билетов рекордной стала ставка в 155 тысяч рублей за два места в пятом ряду партера при стартовой цене в 100 тысяч. Самый дорогой одиночный билет был продан за 70 тысяч рублей.

Спектакль, на который продавались билеты, состоится 20 декабря на Исторической сцене Большого театра. В главных ролях выйдут прима-балерина Елизавета Кокорева и премьер Даниил Потапцев.

Большой театр проводит аукционы на билеты на «Щелкунчика» второй год подряд из-за огромного спроса на этот новогодний балет. В декабре 2025 года запланировано 18 показов спектакля, а в январе 2026 года — еще 15 представлений.

Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица. Правила аукциона позволяют выиграть не более одного лота, который может состоять из двух или четырех мест в зале.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Аукцион Щелкунчик Большой театр продажи билетов продажи
Материалы по теме
Билеты на первый «Щелкунчик» в Большом раскупили за полтора часа
Общество
Большой театр открыл продажу билетов на балет «Щелкунчик»
Общество
Большой театр назвал дату начала продажи билетов на «Щелкунчик»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 16:48 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 16:48
Уиткофф зашел в Кремль вместе с Дмитриевым Политика, 17:09
ЕС выделит Армении €15 млн для противодействия иностранному вмешательству Политика, 17:00
АвтоВАЗ озвучил планы по продажам машин в 2025 году Авто, 17:00
Федерация лыжных гонок призвала Большунова и Бакурова помириться Спорт, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
CNN объяснил, почему зять Трампа подключился к урегулированию по Украине Политика, 16:54
Путин наградил ЛУКОЙЛ орденом Политика, 16:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Журналистку Юлию Таратуту сняли с регистрации в Москве Политика, 16:51
Дмитриев и Уиткофф пообедали в ресторане перед переговорами с Путиным Политика, 16:47
ВТБ рассказал о планах профинансировать строительство порта в Якутии Бизнес, 16:45
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин наградил орденами Канделаки, Бабкину и Гришаеву Общество, 16:36
Третий деловой центр Москвы: в чем феномен «Южного порта» Недвижимость, 16:34
В России открылся первый кластер видеоигр и анимации Отрасли, 16:31