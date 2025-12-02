Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре на аукционе ушли за 510 тыс. руб.

Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре на аукционе продали за 510 тыс. руб.

Комплект из четырех лучших билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре был продан на аукционе за 510 тысяч рублей. Торги прошли одновременно с началом официальных продаж на сайте театра. Об этом сообщает «РИА Новости».

Наибольшую ставку сделали за четыре места в партере (ряд «А», места 15-18). Начальная цена лота составляла 200 тысяч рублей, но в ходе торгов она выросла более чем в два с половиной раза. Еще один комплект из четырех билетов (ряд 12, места 6-9) ушел с молотка за 470 тысяч рублей.

Среди парных билетов рекордной стала ставка в 155 тысяч рублей за два места в пятом ряду партера при стартовой цене в 100 тысяч. Самый дорогой одиночный билет был продан за 70 тысяч рублей.

Спектакль, на который продавались билеты, состоится 20 декабря на Исторической сцене Большого театра. В главных ролях выйдут прима-балерина Елизавета Кокорева и премьер Даниил Потапцев.

Большой театр проводит аукционы на билеты на «Щелкунчика» второй год подряд из-за огромного спроса на этот новогодний балет. В декабре 2025 года запланировано 18 показов спектакля, а в январе 2026 года — еще 15 представлений.

Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица. Правила аукциона позволяют выиграть не более одного лота, который может состоять из двух или четырех мест в зале.