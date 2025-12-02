Билеты на «Щелкунчика» в Большом театре на аукционе ушли за 510 тыс. руб.
Комплект из четырех лучших билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре был продан на аукционе за 510 тысяч рублей. Торги прошли одновременно с началом официальных продаж на сайте театра. Об этом сообщает «РИА Новости».
Наибольшую ставку сделали за четыре места в партере (ряд «А», места 15-18). Начальная цена лота составляла 200 тысяч рублей, но в ходе торгов она выросла более чем в два с половиной раза. Еще один комплект из четырех билетов (ряд 12, места 6-9) ушел с молотка за 470 тысяч рублей.
Среди парных билетов рекордной стала ставка в 155 тысяч рублей за два места в пятом ряду партера при стартовой цене в 100 тысяч. Самый дорогой одиночный билет был продан за 70 тысяч рублей.
Спектакль, на который продавались билеты, состоится 20 декабря на Исторической сцене Большого театра. В главных ролях выйдут прима-балерина Елизавета Кокорева и премьер Даниил Потапцев.
Большой театр проводит аукционы на билеты на «Щелкунчика» второй год подряд из-за огромного спроса на этот новогодний балет. В декабре 2025 года запланировано 18 показов спектакля, а в январе 2026 года — еще 15 представлений.
Участвовать в торгах могут как физические, так и юридические лица. Правила аукциона позволяют выиграть не более одного лота, который может состоять из двух или четырех мест в зале.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили