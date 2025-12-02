Билеты на первый «Щелкунчик» в Большом раскупили за 1,5 часа
На первое представление традиционного новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре в Москве билеты были раскуплены в течение 1,5 часов, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Стоимость билетов на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре в Москве не изменилась по сравнению с прошлым годом.
«На первые спектакли билеты раскупили в течение 1,5 часов», — уточнили в пресс-службе театра.
Самый дешевый билет по специальному тарифу для студентов, пенсионеров и ветеранов стоит 1250 руб. Самый дорогой билет в партере можно купить за 50 тыс. рублей.
Там не смогли назвать самую востребованную дату спектакля, поскольку в продажу поступили билеты только на три первых представления.
Продажи билетов на «Щелкунчик» в Большом театре начались в 10:00 мск. В этом году их можно купить только на сайте театра — кассы не работали.
Ранее продажи «Щелкунчика» сопровождались большим ажиотажем: у касс собирались очереди, в 2015 году ввели браслеты с номерами, очередь за которыми в 2023 году достигла 400 человек и произошла давка. После этого театр решил полностью перейти на электронные продажи, чтобы избежать очередей и исключить спекуляции.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили