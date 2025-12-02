Билеты на первый «Щелкунчик» в Большом раскупили за 1,5 часа

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На первое представление традиционного новогоднего балета «Щелкунчик» в Большом театре в Москве билеты были раскуплены в течение 1,5 часов, сообщили РБК в пресс-службе театра.

Стоимость билетов на традиционный новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре в Москве не изменилась по сравнению с прошлым годом.

«На первые спектакли билеты раскупили в течение 1,5 часов», — уточнили в пресс-службе театра.

Самый дешевый билет по специальному тарифу для студентов, пенсионеров и ветеранов стоит 1250 руб. Самый дорогой билет в партере можно купить за 50 тыс. рублей.

Там не смогли назвать самую востребованную дату спектакля, поскольку в продажу поступили билеты только на три первых представления.

Продажи билетов на «Щелкунчик» в Большом театре начались в 10:00 мск. В этом году их можно купить только на сайте театра — кассы не работали.

Ранее продажи «Щелкунчика» сопровождались большим ажиотажем: у касс собирались очереди, в 2015 году ввели браслеты с номерами, очередь за которыми в 2023 году достигла 400 человек и произошла давка. После этого театр решил полностью перейти на электронные продажи, чтобы избежать очередей и исключить спекуляции.