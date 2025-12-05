Все билеты на декабрьские представления «Щелкунчика» в Москве распроданы
Все билеты на декабрьские представления балета «Щелкунчик» в Большом театре полностью распроданы. На официальном сайте театра нет доступных мест на все 18 спектаклей, запланированных в этом месяце. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
«Сегодня такой рекорд — билеты на 30-е декабря, вечер, продали менее чем за 20 минут. Билеты на декабрьские «Щелкунчики» распроданы, но можно следить за возвратами», — сообщили РБК в пресс-службе Большого театра.
Продажи стартовали 2 декабря, и 4 декабря был открыт заключительный, четвертый блок предновогодних показов. Особенным спросом пользовались билеты на новогодний день 31 декабря: места на дневной спектакль, появившиеся в продаже в полдень, были раскуплены за полтора часа. Билеты на вечернее представление в тот же день, открывшиеся в 13:00, разошлись к 14:26.
На сайте периодически появляются единичные возвращенные билеты на другие даты, но они исчезают практически моментально.
Из-за огромного спроса на этот балет Большой театр продает значительную часть билетов через аукцион. Например, комплект из четырех билетов на спектакль 28 декабря ушел с молотка за 660 тыс. руб., что более чем в три раза превысило стартовую цену.
На январь 2026 года запланировано еще 15 показов «Щелкунчика». Продажа билетов на них начнется 8 января.
