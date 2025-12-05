Постпредство при ЕС прокомментировало предложение о конфискации активов

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Конфискация замороженных российских активов нарушает международное право и нормы самого Евросоюза, заявила пресс-служба постоянного представительства России при ЕС.

«Инициатива Еврокомиссии не только грубо нарушает основополагающие принципы международного права, но и противоречит нормам самого Евросоюза», — говорится в сообщении.

Так в ведомстве отреагировали на решение ЕК одобрить два варианта финансирования Украины, один из которых предусматривает «репарационный кредит» в размере €165 млрд за счет российских активов.

Выбрать вариант помощи представители ЕС должны будут на заседании Совета Евросоюза (13–14 декабря). Решение не требует согласия всех членов и будет утверждено квалифицированным большинством голосов.

Москва называет любые действия со своими зарубежными активами незаконными и предупреждает о юридических последствиях.