Война санкций⁠,
0

Глава Института Европы назвал условие удвоения торговли России и ЕС

Глава Института Европы Громыко назвал условие удвоения торговли с ЕС
Сюжет
Война санкций
Главным барьером для восстановления связей России с ЕС будут санкции, считает директор Института Европы РАН Алексей Громыко: «бизнеса как обычно» уже не будет, но, если вернуть в отношения рыночные законы, товарооборот удвоится
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Главным препятствием для восстановления связей России с ЕС будут санкционные барьеры и запреты, которые европейские политики ввели против Москвы в последнее десятилетие, написал директор Института Европы РАН Алексей Громыко в статье для РБК.

«Отыграть назад по большинству параметров будет если не невозможно, то непросто, и это займет значительное время. Многое будет зависеть от параметров урегулирования украинского кризиса и в целом отношений между Россией с ЕС и США», — считает эксперт.

По его мнению, важную роль сыграет и то, удастся ли в постепенном демонтаже санкционной войны пойти по пути «разноскоростного движения». Например, если какая-то значимая нормализация будет происходить в деловом сотрудничестве между Россией и США, то другие части Запада будут к этому процессу подтягиваться, считает эксперт.

В 2024-м от экспорта на европейские рынки Россия получила около $70 млрд, пишет Громыко. «Что касается всего товарооборота, то, согласно ряду данных, в прошлом году он составил около впечатляющих по меркам времени $140 млрд. Кроме того, в Россию много идет по параллельному импорту, что трудно поддается оценке», — отметил Громыко.

«В целом ситуация понятная — бизнес по обе стороны находится под бременем политики, но подспудно стремится максимально удержать свои позиции, дожидаясь лучших времен. Конечно, «бизнеса как обычно» по многим товарам и сегментам рынка не будет даже после деэскалации положения дел в Европе: слишком долго продолжается конфронтация, товарные потоки прокладывают себе новые пути, многое из происходящей диверсификации сохранится. Однако, если рыночным законам дадут возможность в ближайшие год-два вновь определять, что бизнесу выгодно, а что нет, думаю, что товарооборот между Россией и Единым рынком ЕС может в перспективе вырасти от нынешних цифр вдвое», — прогнозирует он.

По оценкам Громыко, возрождение взаимодействия в ряде областей все же вряд ли произойдет. «Например, восстановление масштабов былого присутствия России на энергетических рынках Европы представить сложно — здесь и причины «зеленого перехода» в ЕС, и агрессивная внешнеэкономическая политика США, которые своим СПГ во многом заняли место нашей страны в Европе», — подчеркнул Громыко.

До 2022 года на российский газ приходилось 40% от общего импорта этого энергоносителя в ЕС. После начала военных действий на Украине ЕС обвинил Россию в использовании энергетики как оружия в период всплеска мировых цен на топливо. На этом фоне блок разработал «дорожную карту», направленную на прекращение зависимости от российского газа, — REPowerEU. Она позволила сократить долю российского газа в импорте ЕС с 45 до 19%, но в 2024 году поставки возобновились. В этой связи в мае этого года Еврокомиссия представила еще одну «дорожную карту» по отказу от российских энергоносителей к 2027 году.

3 декабря Евросовет и Европарламент приняли предварительное соглашение о запрете импорта газа из России. Документ вводит поэтапный запрет на импорт СПГ и трубопроводного газа из России с последующим полным запретом, которые вступят в силу с конца 2026-го и осени 2027 года соответственно.

Однако и в этих условиях Россия сможет получить выгоду. «В течение многих десятилетий товарообмен между Россией и рынками ЕС вряд ли можно было назвать эквивалентным (сырье и продукция низкого передела в обмен на товары с высокой добавленной стоимостью). Нынешним тяжелым положением в реструктуризации рынков, товарных потоков, цепочек поставок и добавленной стоимости необходимо воспользоваться для модернизации российской экономики, в частности ухода от чрезмерной зависимости от экспорта природных ресурсов», — считает Громыко.

По его мнению, как бы ни развивались события в краткосрочной перспективе, объективная заинтересованность бизнеса по обе стороны в восстановлении отношений неизбежно сыграет свою роль. Среди факторов, которые будут работать на нормализацию, эксперт выделяет наработанные многими десятилетиями деловые и личные связи, привлекательность логистического плеча, емкий внутренний рынок, природные ресурсы и полезные ископаемые, важность территории России для торговых путей в масштабах Евро-Азии (включая маршрут Китай — Европа), увеличение значимости Северного морского пути, а также деловую привлекательность России с точки зрения компетенций в агропромышленности, атомной энергетике и космических исследованиях.

Немецкая Die Zeit сообщила 3 декабря, что немецкие политики и лоббисты провели как минимум четыре закрытые встречи с «доверенными лицами Кремля» в Абу-Даби. По информации издания, Германию там представляли, в частности, экс-руководитель ведомства федерального канцлера, член исполнительного совета Германо-российского форума Мартин Хоффманн, а также бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платец; из России среди прочих прибыли председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков и советник президента России Валерий Фадеев. Немецкие переговорщики, как утверждает Zeit, «на этот раз принесли хорошие новости» для России, что в то же время «может вызвать дипломатические проблемы для правительства ФРГ».

Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Европа российский бизнес урегулирование кризиса санкции против России
