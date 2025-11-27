В МИДе заявили, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страны Европейского союза готовятся к полноценному военному противостоянию с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, военное строительство НАТО «состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией». Об этом он сказал на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации».
Грушко добавил, что власти на Западе «внедряют» тезис о «неизбежности такого сценария [военного конфликта], если Москву не остановить на Украине и не нанести ей стратегического поражения».
По данным The Wall Street Journal, группа высокопоставленных немецких офицеров подготовила секретный план действий на случай конфликта с Россией. 1200-страничный документ, разработка которого велась около двух с половиной лет, описывает механизм переброски 800 тысяч военнослужащих Германии, США и других стран НАТО к восточному фронту. В плане детально проработаны логистические маршруты — указаны порты, речные пути, автомобильные и железные дороги, а также способы снабжения и защиты войск во время перемещения.
Владимир Путин неоднократно опровергал заявления о планах России напасть на страны НАТО. В 2024 году он назвал такие утверждения «невероятной ложью», а в 2025 году вновь подчеркнул, что «эта легенда» используется для манипуляции общественным мнением в западноевропейских странах.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили