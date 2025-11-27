В МИДе заявили, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией

Фото: Omar Marques / Getty Images

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что страны Европейского союза готовятся к полноценному военному противостоянию с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военное строительство НАТО «состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией». Об этом он сказал на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия — ЕС: вероятность изменения политической ситуации».

Грушко добавил, что власти на Западе «внедряют» тезис о «неизбежности такого сценария [военного конфликта], если Москву не остановить на Украине и не нанести ей стратегического поражения».

По данным The Wall Street Journal, группа высокопоставленных немецких офицеров подготовила секретный план действий на случай конфликта с Россией. 1200-страничный документ, разработка которого велась около двух с половиной лет, описывает механизм переброски 800 тысяч военнослужащих Германии, США и других стран НАТО к восточному фронту. В плане детально проработаны логистические маршруты — указаны порты, речные пути, автомобильные и железные дороги, а также способы снабжения и защиты войск во время перемещения.

Владимир Путин неоднократно опровергал заявления о планах России напасть на страны НАТО. В 2024 году он назвал такие утверждения «невероятной ложью», а в 2025 году вновь подчеркнул, что «эта легенда» используется для манипуляции общественным мнением в западноевропейских странах.