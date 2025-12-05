 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Второй за ночь российский аэропорт ограничил полеты

Аэропорт Краснодара приостановил полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Краснодара (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях Кореняко сообщил в 0:44 мск.

Аэропорт Саратова приостановил полеты
Политика

Представитель Росавиации напомнил, что, согласно NOTAM, краснодарский аэропорт принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск.

Часом ранее аналогичные меры ввел аэропорт Саратова. Ограничения в нем продолжают действовать.

Ограничения в аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. С начала суток 4 декабря полеты также огранивали воздушные гавани Калуги, Владикавказа, Грозного и Магаса. Во всех аэропортах ограничения уже сняли.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Краснодар аэропорты Росавиация
