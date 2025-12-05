Второй за ночь российский аэропорт ограничил полеты
Аэропорт Краснодара (Пашковский) ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он. Об ограничениях Кореняко сообщил в 0:44 мск.
Представитель Росавиации напомнил, что, согласно NOTAM, краснодарский аэропорт принимает регулярные рейсы с 9:00 до 19:00 мск.
Часом ранее аналогичные меры ввел аэропорт Саратова. Ограничения в нем продолжают действовать.
Ограничения в аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. С начала суток 4 декабря полеты также огранивали воздушные гавани Калуги, Владикавказа, Грозного и Магаса. Во всех аэропортах ограничения уже сняли.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили