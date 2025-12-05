 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

При ударе дрона получил ранения глава села в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Валерий Борисенко
Валерий Борисенко (Фото: Валерий Борисенко / VK)

Глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа в Белгородской области Валерий Борисенко пострадал при взрыве беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча вследствие удара дрона по автомобилю, в котором проезжал по поселку Борисовка.

«Борисенко Валерия Викторовича доставили в Борисовскую ЦРБ <...> Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников. Помимо мирных жителей, под удары дронов попадают и муниципальные служащие.

В начале ноября из-за атаки БПЛА на автомобиль пострадала замглавы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос, а в октябре был ранен глава Казинской территориальной администрации того же округа Виктор Гоженко.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Белгородская область Вячеслав Гладков БПЛА беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье
Политика
В Белгороде при атаке дронов повреждены административное здание и гараж
Политика
При атаке БПЛА под Белгородом погибла женщина и ранен ребенок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 19:01
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Путин индийской поговоркой описал отношения Москвы и Нью-Дели Политика, 18:58
«Билайн» запустил защищенный мессенджер eXpress для бизнеса Отрасли, 18:57
Международная федерация баскетбола снова продлила отстранение России Спорт, 18:51
Как успокоиться: 16 эффективных способов Образование, 18:47
Власти определились с углом наклонения отечественной орбитальной станции Технологии и медиа, 18:47
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин и Моди на торжественном ужине в честь президента России. Видео Политика, 18:39
«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ПСБ на уровне ruAAA Пресс-релиз, 18:36
Швеция сократит помощь пяти странам ради финансирования Украины Политика, 18:36
Путин поблагодарил Моди за совместную работу во время визита Политика, 18:35
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Minecraft Технологии и медиа, 18:33
Площадь пожара в порту Темрюка после ударов дронов превысила 1300 кв. м Политика, 18:32
В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной Политика, 18:28