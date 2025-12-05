При ударе дрона получил ранения глава села в Белгородской области

Валерий Борисенко (Фото: Валерий Борисенко / VK)

Глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа в Белгородской области Валерий Борисенко пострадал при взрыве беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Чиновник получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица и плеча вследствие удара дрона по автомобилю, в котором проезжал по поселку Борисовка.

«Борисенко Валерия Викторовича доставили в Борисовскую ЦРБ <...> Для дальнейшего лечения он будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Регион регулярно подвергается налетам беспилотников. Помимо мирных жителей, под удары дронов попадают и муниципальные служащие.

В начале ноября из-за атаки БПЛА на автомобиль пострадала замглавы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос, а в октябре был ранен глава Казинской территориальной администрации того же округа Виктор Гоженко.