Военная операция на Украине⁠,
0

Глава администрации пострадал при ударе дрона в Белгородской области

Гладков: при ударе БПЛА в Белгородской области пострадал глава администрации
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Гоженко
Виктор Гоженко (Фото: Администрация Валуйского муниципального округа)

В результате удара беспилотника по служебному автомобилю ранения получил глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка», — написал он. Глава региона добавил, что главе местной администрации диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча в Валуйской ЦРБ.

В белгородском селе при ударе дрона по автомобилю погиб мужчина
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее, 5 октября, Гладков сообщил о ранении заместителя главы села Мокрая Орловка Игоря Кушнарева в результате минометного обстрела поселения. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

16 октября в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель в селе Устинка Белгородской области. В результате взрыва беспилотника автомобиль загорелся. Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне, скончался на месте.

Егор Алимов
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
