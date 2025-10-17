Гладков: при ударе БПЛА в Белгородской области пострадал глава администрации

Глава администрации пострадал при ударе дрона в Белгородской области

Виктор Гоженко (Фото: Администрация Валуйского муниципального округа)

В результате удара беспилотника по служебному автомобилю ранения получил глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка», — написал он. Глава региона добавил, что главе местной администрации диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча в Валуйской ЦРБ.

Ранее, 5 октября, Гладков сообщил о ранении заместителя главы села Мокрая Орловка Игоря Кушнарева в результате минометного обстрела поселения. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии.

16 октября в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель в селе Устинка Белгородской области. В результате взрыва беспилотника автомобиль загорелся. Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне, скончался на месте.