Глава администрации пострадал при ударе дрона в Белгородской области
В результате удара беспилотника по служебному автомобилю ранения получил глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктор Гоженко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«Гоженко Виктор Валентинович получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка — Михайловка», — написал он. Глава региона добавил, что главе местной администрации диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча в Валуйской ЦРБ.
Ранее, 5 октября, Гладков сообщил о ранении заместителя главы села Мокрая Орловка Игоря Кушнарева в результате минометного обстрела поселения. Его доставили в Грайворонскую ЦРБ в тяжелом состоянии.
16 октября в результате удара дрона ВСУ по легковому автомобилю погиб мирный житель в селе Устинка Белгородской области. В результате взрыва беспилотника автомобиль загорелся. Мужчина, находившийся в момент атаки в салоне, скончался на месте.
