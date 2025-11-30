 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два мирных жителя погибли и один ранен в результате атаки БПЛА близ западной границы Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — написал в посте Гладков.

Машина полностью выгорела.

В близлежащем с селом Березовка Грайворонском округе, в селе Мощеное, FPV-дрон взорвался на территории частного дома, в результате чего в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина. Врачи диагностировали у пациента множественные осколочные ранения, мужчину положили в реанимацию. На месте атаки повреждения получили частный дом, хозяйственная постройка и машина.

Нефтезавод и три дома пострадали при атаке дронов на Краснодарский край
Политика

Кроме того, утром 30 ноября Гладков сообщал о ранении мужчины в селе Глотово Грайворонского округа. Тогда беспилотник ударил по движущейся легковушке. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук, ног, а также ожогами.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Белгородская область мирный житель Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Российские военные ударили по месту подготовки запуска БПЛА Украины
Политика
Власти Волгограда уточнили последствия атаки БПЛА
Политика
При атаке БПЛА под Белгородом погибла женщина и ранен ребенок
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:55 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:55
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Всеволода Шиловского Общество, 14:08
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
МВД предупредило о новых схемах мошенничества на китайских маркетплейсах Общество, 13:53
Экс-футболисты «Динамо» Карраскаль и Варела выиграли Кубок Либертадорес Спорт, 13:51
WSJ рассказала о ключевом сдвиге в боях на Украине в 2025 году Политика, 13:49
Tengri Data: как бизнес монетизирует данные и зарабатывает на них РБК и PostgresPro, 13:46
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Вайб-кодинг создает уязвимые программы. Как вести себя руководителюПодписка на РБК, 13:46
Песков назвал для Украины каждый день «упущенным» Политика, 13:38
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании Политика, 13:33
Москвичей предупредили о сильном тумане Общество, 13:26
Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье Политика, 13:24
Пострадавший в конфликте с Большуновым лыжник пропустит две недели Спорт, 13:22