Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Два мирных жителя погибли и один ранен в результате атаки БПЛА близ западной границы Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — написал в посте Гладков.

Машина полностью выгорела.

В близлежащем с селом Березовка Грайворонском округе, в селе Мощеное, FPV-дрон взорвался на территории частного дома, в результате чего в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина. Врачи диагностировали у пациента множественные осколочные ранения, мужчину положили в реанимацию. На месте атаки повреждения получили частный дом, хозяйственная постройка и машина.

Кроме того, утром 30 ноября Гладков сообщал о ранении мужчины в селе Глотово Грайворонского округа. Тогда беспилотник ударил по движущейся легковушке. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук, ног, а также ожогами.