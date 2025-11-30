Двое погибли при атаке дронов в белгородском приграничье
Два мирных жителя погибли и один ранен в результате атаки БПЛА близ западной границы Белгородской области, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«В селе Березовка Борисовского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте», — написал в посте Гладков.
Машина полностью выгорела.
В близлежащем с селом Березовка Грайворонском округе, в селе Мощеное, FPV-дрон взорвался на территории частного дома, в результате чего в тяжелом состоянии был госпитализирован мужчина. Врачи диагностировали у пациента множественные осколочные ранения, мужчину положили в реанимацию. На месте атаки повреждения получили частный дом, хозяйственная постройка и машина.
Кроме того, утром 30 ноября Гладков сообщал о ранении мужчины в селе Глотово Грайворонского округа. Тогда беспилотник ударил по движущейся легковушке. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями рук, ног, а также ожогами.
