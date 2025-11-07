В Белгородской области чиновница пострадала из-за удара дрона по машине

Фото: vvgladkov / Telegram

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, внутри находилась замглавы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Женщину с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы доставили в Валуйскую ЦРБ», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Гладкова, пострадавшая продолжит лечение амбулаторно.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников. 29 октября дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Машина полностью сгорела, чиновница и водитель успели покинуть салон прямо перед ударом беспилотника.

Тремя неделями ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по служебному автомобилю, ранения получил глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко.