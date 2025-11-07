 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Белгородской области чиновница пострадала из-за удара дрона по машине

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, внутри находилась замглавы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Женщину с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы доставили в Валуйскую ЦРБ», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Гладкова, пострадавшая продолжит лечение амбулаторно.

С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников. 29 октября дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Машина полностью сгорела, чиновница и водитель успели покинуть салон прямо перед ударом беспилотника.

Тремя неделями ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по служебному автомобилю, ранения получил глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
