В Белгородской области чиновница пострадала из-за удара дрона по машине
Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, внутри находилась замглавы Колосковской администрации Валуйского округа Юлия Ломонос, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Женщину с минно-взрывной травмой и ранением мягких тканей головы доставили в Валуйскую ЦРБ», — написал глава региона в телеграм-канале.
По словам Гладкова, пострадавшая продолжит лечение амбулаторно.
С начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атаке беспилотников. 29 октября дрон атаковал автомобиль главы Белгородского района Татьяны Кругляковой. Машина полностью сгорела, чиновница и водитель успели покинуть салон прямо перед ударом беспилотника.
Тремя неделями ранее в Белгородской области дрон ВСУ ударил по служебному автомобилю, ранения получил глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа Виктор Гоженко.
