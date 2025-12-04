Верховный суд назвал дату рассмотрения жалобы Лурье по делу Долиной

Лариса Долина (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Верховный суд России рассмотрит жалобу Полины Лурье по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Заседание состоится 16 декабря.

В прошлом году Долина продала Лурье свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках по цене ниже рыночной — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Когда обман вскрылся и Лурье попросила Долину покинуть жилплощадь, обе женщины подали в суд. В марте сделка была признана фиктивной, а в конце ноября суд отказался вернуть Лурье купленную у Долиной квартиру. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.

Накануне ВС истребовал дело для изучения. Сегодня одному из судей были переданы материалы дела, сообщал ТАСС. Также в суд поступила жалоба на решения о признании сделки по продаже квартиры недействительной.