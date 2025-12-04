 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Абызова⁠,
0

Осужденному на 12 лет Абызову продлили срок ареста по новому делу

Сюжет
Дело Абызова
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Осужденному на 12 лет Абызову продлили срок ареста по новому делу
Video

Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста уже осужденного на 12 лет бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб.
Политика
Михаил Абызов

В конце 2023 года экс-министр был признан виновным по нескольким статьям УК — ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация незаконно полученных денежных средств), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп). Он был осужден на 12 лет строгого режима и оштрафован на 80 млн руб.

Сейчас в суде новое уголовное дело против Абызова. Как пояснили источники РБК, накануне Абызова этапировали из колонии в московский следственный изолятор для проведения следственных действий. Столичный суд 2 октября удовлетворил ходатайство следствия об аресте Абызова — такая практика необходима, чтобы формально закрепить его статус в рамках нового дела. Несмотря на то что бывший чиновник уже отбывает наказание по ранее вынесенному приговору, следствию было необходимо получить санкцию суда на содержание под стражей именно в связи с новым обвинением.

В марте 2019 года ФСБ задержала Абызова в Москве по подозрению в хищении 4 млрд руб. в 2011–2014 годах у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС).

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Михаил Абызов арест мошенничество Тверской суд Москвы
Материалы по теме
Абызов назвал необоснованным новое уголовное дело против него
Общество
Минюст объяснил требование лишить статуса адвоката Абызова
Общество
Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 19:20 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 19:20
Стал известен новый тренер российских борцов после неудачи на ЧМ Спорт, 20:05
В Фонде гарантирования ИИС допустили изменения подхода к взносам брокеров
РАДИО
 Инвестиции, 20:01
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Умер экс-глава Банка России Дубинин Общество, 19:55
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода Политика, 19:51
Месси допустил, что будет смотреть ЧМ-2026 как зритель Спорт, 19:49
Путин рассказал о письмах компаний США с просьбой не забывать о них Политика, 19:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Путин заявил, что Уиткофф не предлагал России вернуться в G7 Политика, 19:40
Journal узнал, что самолет Зеленского над Ирландией сопроводили дроны Политика, 19:32
Совладелец Совкомбанка предложил запретить банкам владеть маркетплейсами Экономика, 19:21
«Авангард» одержал волевую победу над аутсайдером КХЛ Спорт, 19:16
Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat в России Технологии и медиа, 19:15
Путин заявил об искренности Трампа в усилиях по Украине Политика, 19:13