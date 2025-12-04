Осужденному на 12 лет Абызову продлили срок ареста по новому делу

Михаил Абызов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Video

Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста уже осужденного на 12 лет бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

В конце 2023 года экс-министр был признан виновным по нескольким статьям УК — ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация незаконно полученных денежных средств), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп). Он был осужден на 12 лет строгого режима и оштрафован на 80 млн руб.

Сейчас в суде новое уголовное дело против Абызова. Как пояснили источники РБК, накануне Абызова этапировали из колонии в московский следственный изолятор для проведения следственных действий. Столичный суд 2 октября удовлетворил ходатайство следствия об аресте Абызова — такая практика необходима, чтобы формально закрепить его статус в рамках нового дела. Несмотря на то что бывший чиновник уже отбывает наказание по ранее вынесенному приговору, следствию было необходимо получить санкцию суда на содержание под стражей именно в связи с новым обвинением.

В марте 2019 года ФСБ задержала Абызова в Москве по подозрению в хищении 4 млрд руб. в 2011–2014 годах у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС).