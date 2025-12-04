Осужденному на 12 лет Абызову продлили срок ареста по новому делу
Тверской районный суд Москвы продлил срок ареста уже осужденного на 12 лет бывшего министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
В конце 2023 года экс-министр был признан виновным по нескольким статьям УК — ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество), ч. 4 ст. 174.1 (легализация незаконно полученных денежных средств), ст. 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 4 ст. 204 (коммерческий подкуп). Он был осужден на 12 лет строгого режима и оштрафован на 80 млн руб.
Сейчас в суде новое уголовное дело против Абызова. Как пояснили источники РБК, накануне Абызова этапировали из колонии в московский следственный изолятор для проведения следственных действий. Столичный суд 2 октября удовлетворил ходатайство следствия об аресте Абызова — такая практика необходима, чтобы формально закрепить его статус в рамках нового дела. Несмотря на то что бывший чиновник уже отбывает наказание по ранее вынесенному приговору, следствию было необходимо получить санкцию суда на содержание под стражей именно в связи с новым обвинением.
В марте 2019 года ФСБ задержала Абызова в Москве по подозрению в хищении 4 млрд руб. в 2011–2014 годах у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС).
