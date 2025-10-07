Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб.

Ущерб по новому делу Михаила Абызова о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании следствие оценило в 394 млн руб. Бывший министр заявил о невиновности

Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ущерб по новому уголовному делу в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова об особо крупном мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК) оценивается в 394 млн руб., сообщили РБК два источника, знакомые с материалами расследования.

Бывший министр, уже осужденный на 12 лет колонии строгого режима за коррупцию, отверг причастность к хищениям. 6 октября на заседании Тверского суда Москвы Абызов заявил, что предъявленное ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) следствие аргументирует лишь тем, что он, «как и другие инвесторы, вкладывал деньги в компанию Alion Energy».

В обвинительном заключении, настаивал Абызов, не содержится данных, которые подтверждают его осведомленность о преступлениях, за которые ранее предстали перед судом бывший директор департамента инвестиций РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.

По версии следствия, Михаил Абызов, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на институт развития венчурного рынка, чтобы привлечь финансирование в американскую компанию Alion Energy Inс., которая специализировалась на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций.

«Наряду со мной туда вкладывали средства и другие компании, — сказал экс-чиновник. — Мои интересы представляли организации, осуществлявшие инвестиции, которые были мной задекларированы как государственным служащим. Я не отрицаю того факта, что компании, доли в которых мне принадлежали, действительно осуществляли такие инвестиции».

Вместе с этим Абызов заявил, что его, как и Российскую венчурную компанию, следует рассматривать в качестве потерпевшего, поскольку вложенные средства «не дали должной отдачи» — часть из инвестиций были признаны неликвидными. Бывший министр полагает, что в связи с этим обвинять его в особо крупном мошенничестве «беспочвенно».

Уголовное дело о хищениях при инвестициях Российской венчурной компании было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД в марте 2018 года в отношении бывшего директора департамента инвестиций организации Яна Рязанцева и неустановленных лиц, в числе которых позже оказался соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Как установил Тверской суд Москвы, в марте 2024 года приговоривший Рязанцева и Чучкевича к шести и пяти с половиной годам колонии, в 2012–2016 годах они перевели через британский фонд RVC I LP $22,7 млн (2,1 млрд руб.) с нарушением решений совета директоров РВК, впоследствии часть этих средств были обналичены и присвоены. В материалах дела, как рассказывал источник РБК, фигурируют расшифровки телефонных разговоров, в которых неоднократно упоминается имя Михаила Абызова.

Уголовное дело против бывшего министра было выделено в отдельное производство. 5 сентября следователь Павел Дорохов постановил принять его в производство, а обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Абызову 11 сентября. В августе следствие допросило бывшего главу РВК Александра Повалко, по заявлению которого было возбуждено уголовное в отношении Яна Рязанцева. Самого Повалко в октябре 2024 года Таганский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) при инвестициях в иностранные венчурные проекты. Ущерб по его делу оценивался в несколько миллионов долларов.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по делу о хищении 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети». По данным следствия, преступление было совершено в 2011–2014 годах в составе организованного сообщества. Суд также установил, что, занимая государственные должности, Абызов участвовал в предпринимательской деятельности. Еще до вынесения приговора, в 2020 году, Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с бывшего министра 32,5 млрд руб., полученные им от продажи в 2018 году акций «Сибэко». Приговор по первому уголовному делу устоял в апелляционной инстанции, кассационная жалоба защиты пока не рассмотрена.