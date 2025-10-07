 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Эксклюзивы РБК⁠,
0
Эксклюзив

Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб.

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Ущерб по новому делу Михаила Абызова о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании следствие оценило в 394 млн руб. Бывший министр заявил о невиновности
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ущерб по новому уголовному делу в отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова об особо крупном мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК) оценивается в 394 млн руб., сообщили РБК два источника, знакомые с материалами расследования.

Абызов назвал необоснованным новое уголовное дело против него
Общество
Михаил Абызов в зале Тверского суда Москвы, 6 октября 2025 года

Бывший министр, уже осужденный на 12 лет колонии строгого режима за коррупцию, отверг причастность к хищениям. 6 октября на заседании Тверского суда Москвы Абызов заявил, что предъявленное ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) следствие аргументирует лишь тем, что он, «как и другие инвесторы, вкладывал деньги в компанию Alion Energy».

В обвинительном заключении, настаивал Абызов, не содержится данных, которые подтверждают его осведомленность о преступлениях, за которые ранее предстали перед судом бывший директор департамента инвестиций РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич.

По версии следствия, Михаил Абызов, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на институт развития венчурного рынка, чтобы привлечь финансирование в американскую компанию Alion Energy Inс., которая специализировалась на разработках в области робототехники, автоматизации проектирования и строительства солнечных электростанций.

«Наряду со мной туда вкладывали средства и другие компании, — сказал экс-чиновник. — Мои интересы представляли организации, осуществлявшие инвестиции, которые были мной задекларированы как государственным служащим. Я не отрицаю того факта, что компании, доли в которых мне принадлежали, действительно осуществляли такие инвестиции».

Вместе с этим Абызов заявил, что его, как и Российскую венчурную компанию, следует рассматривать в качестве потерпевшего, поскольку вложенные средства «не дали должной отдачи» — часть из инвестиций были признаны неликвидными. Бывший министр полагает, что в связи с этим обвинять его в особо крупном мошенничестве «беспочвенно».

Уголовное дело о хищениях при инвестициях Российской венчурной компании было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД в марте 2018 года в отношении бывшего директора департамента инвестиций организации Яна Рязанцева и неустановленных лиц, в числе которых позже оказался соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Как установил Тверской суд Москвы, в марте 2024 года приговоривший Рязанцева и Чучкевича к шести и пяти с половиной годам колонии, в 2012–2016 годах они перевели через британский фонд RVC I LP $22,7 млн (2,1 млрд руб.) с нарушением решений совета директоров РВК, впоследствии часть этих средств были обналичены и присвоены. В материалах дела, как рассказывал источник РБК, фигурируют расшифровки телефонных разговоров, в которых неоднократно упоминается имя Михаила Абызова.

Уголовное дело против бывшего министра было выделено в отдельное производство. 5 сентября следователь Павел Дорохов постановил принять его в производство, а обвинения в мошенничестве в особо крупном размере были предъявлены Абызову 11 сентября. В августе следствие допросило бывшего главу РВК Александра Повалко, по заявлению которого было возбуждено уголовное в отношении Яна Рязанцева. Самого Повалко в октябре 2024 года Таганский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) при инвестициях в иностранные венчурные проекты. Ущерб по его делу оценивался в несколько миллионов долларов.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Михаила Абызова к 12 годам колонии по делу о хищении 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети». По данным следствия, преступление было совершено в 2011–2014 годах в составе организованного сообщества. Суд также установил, что, занимая государственные должности, Абызов участвовал в предпринимательской деятельности. Еще до вынесения приговора, в 2020 году, Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал с бывшего министра 32,5 млрд руб., полученные им от продажи в 2018 году акций «Сибэко». Приговор по первому уголовному делу устоял в апелляционной инстанции, кассационная жалоба защиты пока не рассмотрена.

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Михаил Абызов мошенничество коррупция уголовное дело ущерб Российская венчурная компания Венчурные инвестиции РВК
Материалы по теме
Новое дело против Абызова возбудили из-за инвестиций в компанию из США
Политика
Бывшего министра Михаила Абызова обвинили в мошенничестве
Политика
Мосгорсуд признал законным приговор экс-министру Абызову
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом Общество, 13:05
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации Политика, 13:04
В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией Общество, 13:04
Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации Политика, 13:03
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане Политика, 13:02
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации Политика, 13:00
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского Политика, 12:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения Спорт, 12:51
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике Общество, 12:51
Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:47
Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб. Политика, 12:45
В Москве появились 44 новых «вафельницы» на перекрестках. Адреса Авто, 12:43
«Насыщенный октябрь». На сколько может упасть биткоин в случае коррекции Крипто, 12:36