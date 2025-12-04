 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Премьер-министр Индии прибыл на авиабазу Палам встречать Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в аэропорт Палам встречать Путина
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Daniel Jayo / Getty Images)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на авиабазу ВВС Палам, где вскоре приземлится борт президента России Владимира Путина, передает корреспондент «РИА Новости».

Как сообщает агентство, в аэропорту российского президента встретят индийские танцовщицы, исполняющие национальный танец в сари, со множеством браслетов на руках и ожерельями на шеях.

Путин прилетел в Индию. Видео
Политика

В преддверии визита Путина центральные улицы Нью-Дели украсили фотографиями российского лидера и премьер-министра Индии, сопровождающимися надписями на русском языке и хинди, также город украсили флагами двух государств.

Официальный визит российского лидера в Индию станет первым за четыре года. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал планы главы государства по подписанию большого пакета документов — в частности, Путин и Моди обсудят поставки Индии истребителей Су-57.

Плугина Ирина
Владимир Путин Нарендра Моди Индия официальный визит
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
