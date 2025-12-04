Портреты Путина появились в центре Нью-Дели
Плакаты с фотографиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели в преддверии визита российского лидера в Индию. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».
Плакаты сопровождаются надписями на русском языке и хинди. На части плакатов Путин изображен в одиночестве — к примеру, на баннерах с надписью «добро пожаловать».
Также город украшен флагами России и Индии. Действуют усиленные меры безопасности.
4 декабря Владимир Путин прибудет с первым за четыре года визитом в Индию, в его рамках он встретится с Нарендрой Моди. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что во время визита Россия и Индия планируют подписать важный пакет документов — в частности, будут обсуждаться поставки Индии истребителей Су-57.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили