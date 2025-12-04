Портреты Путина появились в центре Нью-Дели

ТАСС: в центре Нью-Дели появились плакаты с Владимиром Путиным и Нарендрой Моди

Фото: Ирина Полина / ТАСС

Плакаты с фотографиями президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди появились на центральных улицах в Нью-Дели в преддверии визита российского лидера в Индию. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

Плакаты сопровождаются надписями на русском языке и хинди. На части плакатов Путин изображен в одиночестве — к примеру, на баннерах с надписью «добро пожаловать».

Также город украшен флагами России и Индии. Действуют усиленные меры безопасности.

4 декабря Владимир Путин прибудет с первым за четыре года визитом в Индию, в его рамках он встретится с Нарендрой Моди. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что во время визита Россия и Индия планируют подписать важный пакет документов — в частности, будут обсуждаться поставки Индии истребителей Су-57.