Политика⁠,
0

Путин прилетел в Индию. Видео

Появилось видео прилета Путина в Индию

Президент России Владимир Путин начал визит в Индию. Он прилетел на авиабазу ВВС Индии Палам. Визит Путина займет два дня и закончится 5 декабря.

Чего ждать от первого за четыре года визита Путина в Индию
Политика
Фото:Adnan Abidi / Reuters

Владимир Путин Индия визит Нарендра Моди
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
