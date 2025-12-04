В Думе предложили дату второго чтения законопроекта о рубках на Байкале

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Комитет Госдумы по экологии будет рекомендовать Совету нижней палаты рассмотреть законопроект, разрешающий при определенных условиях сплошные рубки на Байкале, во втором чтении 9 декабря. Такое решение было принято на заседании комитета 4 декабря, передает корреспондент РБК.

В ходе заседания обсуждались поправки к законопроекту. В таблице на принятие было 40 поправок, автором части из них выступило правительство, части — депутаты. На заседании комитет эти поправки утвердил.

На второе чтение будет вынесен практически тот же самый вариант, который Минприроды предложило летом. В нем останется наиболее дискуссионная норма, разрешающая сплошные рубки в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для восстановления погибшего леса, если выборочные рубки не смогли обеспечить его замену на здоровый лес. Сейчас сплошные рубки в этой зоне запрещены.

Перечень участков, на которых будет разрешено проводить сплошные рубки, будет согласовывать специальная комиссия, которая также создается законопроектом. При этом перечень будет рассматриваться только при наличии положительной позиции РАН.

Во время заседания первый замглавы комитета по экологии Вячеслав Фетисов спросил присутствовавшего вице-президента РАН Степана Калмыкова, как получилось, что Академия наук официально поддерживает законопроект, хотя три профильных научных совета РАН — по лесу, водным ресурсам суши и экологии биологических систем — высказались против него и свое мнение не поменяли. Калмыков ответил, что в РАН были разные мнения, но в итоге было решено прописать в законопроекте, что рубки разрешаются только с учетом положительной позиции РАН (до этого в тексте законопроекта слово «положительная» отсутствовало) и это, по его словам, «сняло неудовлетворенность» ученых, высказывавшихся против.

На том же заседании члены комитета проголосовали за проект постановления Госдумы. В нем Думе рекомендуется принять закон с поправками в байкальское законодательство (включая норму о сплошных рубках). При этом вторым пунктом правительству рекомендуется «оставить неизменным запрет на проведение сплошных рубок» в Центральной экологической зоне на Байкале, а также внести отдельный законопроект и поменять норму о сплошных рубках в Лесном кодексе на мероприятия природоохранного характера, направленные на лесовосстановление.

Законопроектом также разрешается перевод земель лесного фонда в земли других категорий для строительства селезащитных и гидрозащитных сооружений, дорог, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, создания новых кладбищ или расширения уже существующих.

Выступающий против поправок в предложенной версии член комитета Николай Будуев заявил, что Иркутская область получила три положительных заключения государственной экологической экспертизы на строительства селезащитных сооружений. «Закон об охране озера Байкал никак не помешал», — подчеркнул он. Депутат также заявил, что необходимо выяснить, как именно будут расширяться кладбища, и привел в пример одну из версий законопроекта ко второму чтению, в которой для поселка, в котором живет 29 человек, предусмотрели кладбище на 6 тыс. человек. Он также сослался на материалы Совета по лесу РАН, в которых говорится, что на тех участках, где планируются сплошные рубки, лес уже успешно восстанавливается сам и необходимости в таких рубках нет.

Законопроект был внесен в Думу в июне 2023 года и принят в первом чтении в июле того же года.