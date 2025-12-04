 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Дума спустя два года рассмотрит новую версию закона о рубках на Байкале

Сюжет
Новые законы в России
В подготовленной версии законопроекта о Байкале осталась норма о сплошных рубках. Комитет по экологии рекомендует правительству отказаться от использования этого понятия, заменив его на «природоохранные мероприятия»

Законопроект, который разрешает при определенных условиях сплошные рубки на Байкале, готовят ко второму чтению. В четверг 4 декабря профильный комитет Госдумы по экологии рассмотрит поправки в документ, следует из повестки заседания комитета.

Проект закона был внесен в Госдуму в июне 2023 года и принят в первом чтении в июле того же года.

Сплошные рубки решили оставить

Вариант ко второму чтению практически ничем не отличается от варианта, предложенного Минприроды летом (документ, подготовленный к заседанию комитета, есть у РБК). В нем осталась норма о сплошных рубках, которая вызвала больше всего возражений со стороны экологов и ученых. В тексте ко второму чтению в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории разрешаются сплошные рубки погибшего леса, если выборочные рубки не обеспечили его замену на здоровый лес (по действующему законодательству на все сплошные рубки в этой зоне наложен запрет).

Как Байкал стал «правовой аномалией»
Подписка на РБК
Поселок Большие Коты в Иркутском районе Иркутской области

Помимо законопроекта ко второму чтению, комитет по экологии подготовил также проект постановления Госдумы (есть у РБК). В нем нижней палате рекомендуется принять закон о сплошных рубках на Байкале. В то же время правительству рекомендуется «оставить неизменным запрет на проведение сплошных рубок» в границах Центральной экологической зоны, а также внести в Думу законопроект, «направленный на корректировку понятия «сплошные рубки». Вместо него предлагается использовать понятие «мероприятия природоохранного характера, направленные на лесовосстановление».

Утром 3 декабря глава комитета Думы по экологии Дмитрий Кобылкин сообщил, что под руководством председателя палаты Вячеслава Володина прошло расширенное совещание по теме Байкала. По словам депутата, оно «четко обозначило консенсус: сплошные рубки на Байкальской природной территории должны уйти в прошлое». Он уточнил, что для решения этой задачи необходимо внести изменения в Лесной кодекс, в которых была бы пересмотрена терминология и цели рубок на Байкале.

«Понятие «сплошные рубки», которое ассоциируется с промышленной заготовкой древесины, должно применяться исключительно в контексте коммерческой деятельности», — подчеркнул Кобылкин.

Споры о рубках

Часть экологов и ученых заявляла, что для восстановления лесов разрешать сплошные рубки нет необходимости, этого можно добиться уже существующими средствами, например, с помощью механизма уборки неликвидной древесины. Снятие запрета, пусть и частичное, откроет дорогу злоупотреблениям, коммерческим вырубкам под видом санитарных мероприятий, утверждали они. В сентябре 87 ученых и экологов, в том числе 11 академиков РАН и 18 членов-корреспондентов РАН, написали открытое письмо к президенту с просьбой не допустить принятия законопроекта в таком виде. По их мнению, в представленной на тот момент редакции законопроект не соответствует задаче сохранения уникальной экосистемы Байкала, а сплошные рубки создают вероятность эрозии почвы, ущерба озеру, повышения пожарной опасности.

С критикой законопроекта в интервью РБК выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. «В первом законопроекте было приложение, если не ошибаюсь, там было 140 объектов — где-то надо туалет поставить, где-то дорогу расчистить, где-то очистные сооружения небольшие, где-то места на кладбище не хватает. Это все очень маленькие объекты. Наша позиция заключалась в том, что надо принять закон с перечислением всех этих 140 объектов с указанием, что можно сделать немедленно, потому что людям действительно трудно жить. Другое дело, сплошные рубки, в том числе в связи с развитием туризма, это отдельная проблема... Давайте немедленно решать проблемы жителей. Я предполагаю, что мешают это сделать как раз те, кто выступает за сплошную рубку», — говорил глава СПЧ.

Закон, разрешающий сплошные рубки в зоне вокруг Байкала, необходим в том числе для защиты от катастрофического селя, который сходит раз в 50 лет и может разрушить Транссиб и хранилища вредных веществ на территории закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), говорил в интервью РБК глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, принятие закона позволит обеспечить должный уровень пожарной защиты поселков, построить очистные сооружения и решить другие накопившиеся проблемы местных жителей.

Экс-глава Иркутской области и глава Бурятии поспорили о законе о Байкале
Политика
Фото:Владимир Смирнов / РИА Новости

Что еще предлагается в варианте ко второму чтению

Законопроектом разрешается перевод земель лесного фонда в земли иных категорий для строительства объектов определенных типов: гидрозащиты; селезащиты; автомобильных дорог; электросетей, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, если они необходимы населению или для работы особых экономических зон (их на Байкале две); создания новых кладбищ или расширения уже существующих.

Сторонники этих изменений поясняли, что это необходимо для обеспечения населенных пунктов в границах Центральной экологической зоны очистными сооружениями, ремонта мостов, подготовки новых мест для захоронений и так далее.

Лица, в интересах которых происходит перевод земель, обязаны в срок не позже трех лет обеспечить лесовосстановление, в пять раз превышающее площадь земель, исключаемых из состава лесного фонда.

Поправками в законодательство также создается специальная комиссия, которая будет принимать решения о разрешении или запрете на определенные действия. Например, она будет согласовывать перечень участков, на которых разрешаются сплошные рубки (при этом будет требоваться положительная позиция РАН, финальное решение будет принимать правительство), а также по переводу земель лесного фонда в земли иных категорий.

В комиссию войдут депутаты и сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, главы Иркутской области и Бурятии. Вопрос перевода земель комиссия будет рассматривать при наличии заключения государственной экологической экспертизы.

Помимо этого, законопроект окончательно решает вопрос с пересечением земель лесного фонда с границами населенных пунктов (если часть населенного пункта относится к землям лесного фонда). В нем говорится, что приоритет отдается ЕГРН: если такие участки в реестре отнесены к землям других категорий (не населенных пунктов) или отсутствуют сведения об отнесении их к землям населенных пунктов, то до конца 2030 года их можно зарегистрировать как земли населенных пунктов, независимо от того, что сказано в государственном лесном реестре, лесном плане региона или документах на участок.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

