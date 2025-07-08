Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

В правительстве одобрили поправки ко второму чтению законопроекта о рубках на Байкале, предложив оставить в нем норму о сплошных рубках. Экологи считают, что прописывать рубки в законе не нужно

Остров Ольхон на озере Байкал (Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости )

Как в Минприроды предложили дополнить законопроект

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленные Минприроды поправки к законопроекту о рубках на Байкале, следует из материалов комиссии (есть у РБК). Одобрение проекта подтвердил источник в правительстве.

Поправки предлагаются к законопроекту, внесенному в Госдуму в июне 2023 года и принятому в первом чтении в июле того же года. Минприроды предложило сохранить дискуссионную норму, принятую в первом чтении, против которой выступали ученые и экологи, — возможность проведения сплошных рубок в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Согласно проекту поправок, такие рубки будут допустимы, если выборочные рубки не смогут обеспечить замену лесных насаждений (сейчас в законе установлен запрет на сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории).

Кроме того, планируется разрешить переводить земли лесного фонда, занятые защитными лесами, в земли других категорий для размещения определенных объектов — гидро- и селезащитных сооружений, автомобильных дорог, объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, а также кладбищ.

Поправки предусматривают, что вопросы о согласовании проекта перечня земель, на которых допускаются сплошные рубки, а также проекты документов по переводу таких земель будет рассматривать комиссия по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории. Согласно предлагаемым поправкам, в нее войдут депутаты, сенаторы, представители администрации президента, правительства, ФСБ, высшие должностные лица Иркутской области и Бурятии.

Помимо этого, поправками предусматривается запрет на размещение частных домов в особых экономических зонах, расположенных в границах центральной экологической зоны. Создание в центральной экологической зоне новых особых экономических зон не допускается.

23 июня в президиуме РАН прошло заседание, посвященное законопроекту по рубкам на Байкале, на котором в том числе присутствовал глава Минприроды Александр Козлов. Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом встречи, чиновники и ученые пытались найти компромисс по формулировкам законопроекта, но достичь его на заседании не получилось. В итоге было решено, что РАН предложит формулировку, которая бы теоретически устроила всех, и после этого будет финализирована версия законопроекта ко второму чтению. На момент одобрения проекта поправок комиссией протокол этой встречи еще не был подписан, сказал собеседник РБК.

Почему экологи против нормы о сплошных рубках

Экологи утверждают, что отменять действующий запрет на сплошные рубки незачем. «Согласно действующему лесному законодательству, в лесах, где заготовка древесины запрещена, допускается уборка неликвидной древесины (УНД), — объяснил координатор программ по особо охраняемым природным территориям природоохранного проекта «Земля касается каждого» Михаил Крейндлин. — Принципиальная разница между УНД и сплошными санитарными рубками погибших насаждений заключается в том, что при УНД древесина должна оставаться на лесосеке, а при проведении сплошных рубок может вывозиться и быть объектом сделок купли-продажи. Есть серьезные основания полагать, что снятие запрета на сплошные санитарные рубки в лесах, имеющих исключительное значение для сохранения экосистемы Байкала, станет стимулом к уничтожению здоровых лесных насаждений, например, путем поджога, с целью последующего признания их погибшими и коммерческого использования древесины».

В 2021 году начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Антон Головин рассказывал, что проверки в Иркутской области показали, что региональные власти несколько лет организовывали вырубки наиболее ценного леса под видом санитарных мероприятий. Были возбуждены десятки уголовных дел.

Рубка леса и искусственное лесовосстановление в горных условиях с использованием соответствующей техники также могут привести к резкому росту эрозии почвы, объясняет эксперт: «Чем больше будет сплошных санитарных рубок вблизи Байкала, тем больше будет смываться глины, песка и биогенных элементов в озеро и впадающие в него водотоки, причиняя ущерб водным биоресурсам».

Кроме того, может вырасти пожарная опасность, потому что проведение сплошных рубок потребует строительства новых дорог. Это увеличит доступность территории и, соответственно, риск возникновения пожаров, в подавляющем большинстве которых виноват человек.

Также экологов беспокоит норма, которая разрешает «фактически неограниченно строить дороги» в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, говорит Крейндлин. Строительство линейных объектов, особенно дорог, всегда приводит к фрагментации природных комплексов и, как следствие, их деградации, передал он позицию своих коллег.

Сплошные рубки не нужны в законопроекте, считает директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, председатель научного совета РАН по лесу Наталья Лукина. По ее словам, руководитель Рослесхоза Иван Советников предлагал проведение сплошных рубок на участке 6 тыс. га. Он объяснял, что специалисты обследовали этот участок и установили факт гибели древостоя, поэтому нужны рубки и лесовосстановление. «Для нас просто удивительно, если речь идет именно об участке 6 тыс. га, неужели действительно для участка такой площади в законопроект необходимо включать сплошные рубки, на наш взгляд, они не нужны в законопроекте. Мы должны обосновать и показать эти самые точечные решения, о которых говорили ранее», — утверждала Лукина.

6 июля был опубликован проект решения Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором он выражает обеспокоенность «неопределенной правовой защитой Байкала. »[Комитет всемирного наследия] повторно выражает обеспокоенность из-за ослабления правовой защиты объекта в то время, когда его экологическое состояние продолжает ухудшаться, <...> и настоятельно призывает государство-участника обеспечить и стабилизировать правовой статус объекта для защиты его выдающейся всемирной ценности», — говорится в проекте решения. Там также призвали российские власти избегать любых законодательных изменений, которые могут привести к неблагоприятным последствиям.

Как идет работа над законопроектом о Байкале

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в июне 2023 года и принят в первом чтении в июле того же года. В первой версии содержалась норма, разрешавшая сплошные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории для строительства и эксплуатации не только селезащитных и гидротехнических сооружений, но и гостиниц, кафе, туалетов, автомобильных дорог и т.д. Там также был прописан запрет на увеличение площади особой экономической зоны «Ворота Байкала» и создание новых экономических зон в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Весь следующий год законопроект лежал без движения, пока в июне 2024 года не появилась версия ко второму чтению. Она существенно отличалась от первоначальной: законопроект был расширен, в нем появилось понятие частной собственности на Байкале (сейчас она там запрещена), появилось положение о запрете сплошных рубок, но с оговорками (в том числе разрешались сплошные рубки погибшего леса (например, выгоревшего), если нельзя очистить пострадавшую территорию и заменить лес на здоровый с помощью выборочных рубок), и т.д.

После этого в разное время были подготовлены еще несколько вариантов поправок к законопроекту, но ни один из предлагавшихся вариантов пока не был рассмотрен на заседании профильного комитета Госдумы по экологии. Официально срок представления поправок истек 1 июля 2024 года.