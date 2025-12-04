 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста

Блогеру Митрошиной продлили домашний арест на полгода по просьбе прокурора
Александра&nbsp;Митрошина
Александра Митрошина (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста на шесть месяцев. Это сделали по запросу прокурора. Об этом сообщил корреспондент РБК с заседания суда.

«Прошу продлить срок домашнего ареста на шесть месяцев», — заявила гособвинитель.

Сама Митрошина и ее защитники просили суд изменить меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий. Адвокат заявил, что его подзащитная активно сотрудничает со следствием, полностью признала вину, погасила всю налоговую задолженность и способствовала изобличению других лиц, причастных к делу.

Защита настаивала, что из-за ограничений, связанных с домашним арестом, в том числе запрета на пользование интернетом, Митрошина не может полноценно работать и выплачивать налоги. По словам адвоката, от этого страдают и другие ее сотрудники, чьи рабочие места зависят от ее деятельности.

Расследование против Митрошиной начали в 2023 году. По версии следствия, в 2020–2022 годах она не заплатила в казну 127 млн руб., используя упрощенную систему налогообложения со ставкой 6%, хотя ее доходы на самом деле превышали 150 млн руб., что требовало перехода на общую систему налогообложения. Следователи полагают, что затем блогер легализовала полученные деньги через оплату по договору долевого участия. Еще в мае 2023 года блогер заявляла, что перечислила налоговый долг в полном объеме. Свою вину она признала полностью, сообщали в Следственном комитете.

Митрошину задержали в начале марта в Краснодарском крае после возвращения из Дубая. 8 марта ее доставили в Москву для допроса. 10 марта решением суда ее отправили под домашний арест. У Митрошиной 2,7 млн подписчиков в Instagram (соцсетью владеет Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Она рассказывала, как вести блоги, и продавала курсы по данной тематике.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Надежда Сарсания
Саша Митрошина Александра Митрошина блогеры домашний арест расследование
Материалы по теме
Суд в Петербурге оштрафовал блогера Маркаряна за пропаганду наркотиков
Общество
Прокуратура направила дело блогера Лерчек и ее мужа в суд
Общество
Укусившую и оскорбившую полицейских блогершу приговорили к колонии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 12:00 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 12:00
Как оставаться лидером, когда твои подчиненные сильнее тебя Образование, 12:23
Аналитики оценили снижение цен на аренду жилья в Подмосковье за месяц Недвижимость, 12:20
Американский баскетболист сбежал из российского клуба спустя три месяца Спорт, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Bloomberg узнал о решении Индии арендовать атомную подлодку у России Политика, 12:19
В Совкомбанке сравнили возможные дефолты по облигациям с «Зомбилендом» Инвестиции, 12:19
Экс-главком НАТО изложил «суровую правду» относительно помощи Украине Политика, 12:18
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин подверг сомнению название объединения «Большая семерка» Политика, 12:07
Казанца по имени Исус Христос осудили за фиктивную регистрацию мигрантов Общество, 12:07
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 12:07
Бангладеш обогнала Белоруссию и стала крупнейшим должником России Экономика, 12:05
Для занятых руководителей: что такое мини-MBA и какие навыки она даетПодписка на РБК, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Росреестр предложил увеличить срок регистрации сделок с жильем пожилых Общество, 12:04