Александра Митрошина (Фото: Надежда Сарсания / РБК)

Блогеру Александре Митрошиной продлили срок домашнего ареста на шесть месяцев. Это сделали по запросу прокурора. Об этом сообщил корреспондент РБК с заседания суда.

«Прошу продлить срок домашнего ареста на шесть месяцев», — заявила гособвинитель.

Сама Митрошина и ее защитники просили суд изменить меру пресечения на более мягкую — запрет определенных действий. Адвокат заявил, что его подзащитная активно сотрудничает со следствием, полностью признала вину, погасила всю налоговую задолженность и способствовала изобличению других лиц, причастных к делу.

Защита настаивала, что из-за ограничений, связанных с домашним арестом, в том числе запрета на пользование интернетом, Митрошина не может полноценно работать и выплачивать налоги. По словам адвоката, от этого страдают и другие ее сотрудники, чьи рабочие места зависят от ее деятельности.

Расследование против Митрошиной начали в 2023 году. По версии следствия, в 2020–2022 годах она не заплатила в казну 127 млн руб., используя упрощенную систему налогообложения со ставкой 6%, хотя ее доходы на самом деле превышали 150 млн руб., что требовало перехода на общую систему налогообложения. Следователи полагают, что затем блогер легализовала полученные деньги через оплату по договору долевого участия. Еще в мае 2023 года блогер заявляла, что перечислила налоговый долг в полном объеме. Свою вину она признала полностью, сообщали в Следственном комитете.

Митрошину задержали в начале марта в Краснодарском крае после возвращения из Дубая. 8 марта ее доставили в Москву для допроса. 10 марта решением суда ее отправили под домашний арест. У Митрошиной 2,7 млн подписчиков в Instagram (соцсетью владеет Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Она рассказывала, как вести блоги, и продавала курсы по данной тематике.