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Дело инстаблогеров ,  
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Блогера Митрошину доставили в Москву для допроса

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Дело инстаблогеров

Блогера Митрошину доставили в Москву для допроса
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Задержанную по подозрению в отмывании средств в особо крупном размере блогера Александру Митрошину доставили в Москву для допроса, сообщила пресс-служба столичного управления СК.

Предпринимательницу привезли в следственное управление по Южному административному округу Москвы.

«В настоящее время следователи столичного СК проводят с ней следственные действия», — говорится в сообщении.

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Фото:МВД России

7 марта Митрошину задержали в Краснодарском крае по делу об отмывании средств в особо крупном размере.

По версии следствия, блогер не уплатила налоги на сумму свыше 127 млн руб. Против нее завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса — легализация денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. По ней грозит до семи лет лишения свободы.

У Митрошиной 2,7 млн подписчиков в Instagram (соцсетью владеет Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). Она рассказывает, как вести блоги, и продает курсы на данную тематику.

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Теги
Саша Митрошина блогеры Следственный комитет допрос
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