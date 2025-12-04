Воздушную атаку отразили над двумя российскими регионами

Силы ПВО перехватили несколько беспилотников в Новошахтинске и трех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Дроны были сбиты в небе над Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. По данным Слюсаря, пострадавших нет.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в свою очередь, что военные отражают атаку дронов на «объекты в Невинномысске». Пострадавших и разрушений нет. В крае действует беспилотная опасность.

В городе Невинномысск расположена промышленная зона. В середине августа Владимиров сообщил о попытке БПЛА атаковать упомянутую промзону. Тогда в результате падения обломков беспилотников на ее территорию загорелась стерня.

Ранним утром 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о перехвате дрона, летевшего на столицу.

Кроме того, на момент публикации три аэропорта ограничили полеты — Тамбова, Калуги, Волгограда.