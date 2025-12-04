 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Воздушную атаку отразили над двумя российскими регионами

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО перехватили несколько беспилотников в Новошахтинске и трех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Дроны были сбиты в небе над Чертковском, Тарасовском, Белокалитвинском и Миллеровском районах. По данным Слюсаря, пострадавших нет.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в свою очередь, что военные отражают атаку дронов на «объекты в Невинномысске». Пострадавших и разрушений нет. В крае действует беспилотная опасность.

В городе Невинномысск расположена промышленная зона. В середине августа Владимиров сообщил о попытке БПЛА атаковать упомянутую промзону. Тогда в результате падения обломков беспилотников на ее территорию загорелась стерня.

Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше ста дронов ВСУ
Политика

Ранним утром 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о перехвате дрона, летевшего на столицу.

Кроме того, на момент публикации три аэропорта ограничили полеты — Тамбова, Калуги, Волгограда.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Ростовская область Ставропольский край Юрий Слюсарь Владимир Владимиров дроны
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
На тамбовской нефтебазе из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар
Политика
В Черном море БПЛА атаковал российский танкер с подсолнечным маслом
Политика
Жителей района в Ленобласти предупредили об упавших обломках БПЛА и ракет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 07:30 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 07:30
Роскомнадзор начал менять подход к блокировке запрещенного контента Технологии и медиа, 07:43
МТС инвестировала ₽4 млрд в создание платформы для ИИ-агентов Технологии и медиа, 07:42
Силы ПВО сбили за ночь 76 дронов, в том числе над Московским регионом Политика, 07:31
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичей предупредили о пасмурной погоде без осадков Общество, 07:25
Экспорт гречихи приблизился к десятилетнему рекорду на фоне снижения ценПодписка на РБК, 07:00
Белоусов прибыл в Индию с рабочим визитом Политика, 06:48
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
Командующий армией Чехии описал, в каком случае «НАТО придет конец» Политика, 06:44
Исполнительный директор Apple по дизайну перешел в Meta Бизнес, 06:22
Воздушную атаку отразили над двумя российскими регионами Политика, 06:17
Степашин предложил альтернативный план вместо полной блокировки WhatsApp Политика, 06:03
Глава Пенсильвании заявил о попытке Харрис «прикрыть задницу» в мемуарах Политика, 05:51
В Госдуму внесут инициативу о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам Общество, 05:09