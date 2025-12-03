Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше ста дронов ВСУ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили над российскими регионами 102 украинских беспилотника самолетного типа, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов было уничтожено в Белгородской области — 26. Над Брянской областью сбили 22, над Курской — 21, над Ростовской — 16 беспилотников. Еще семь БПЛА уничтожили над Астраханской областью, шесть — над Саратовской и четыре — над Воронежской областью.
На фоне атаки беспилотников вводили ограничения на полеты в аэропортах Ярославля, Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, Тамбова, Пензы, Самары, Ульяновска и Саратова. На момент публикации все ограничения сняты.
Минувшей ночью об отражении атаки дронов ВСУ на Саратовскую и Ростовскую области сообщили главы этих регионов Роман Бусаргин и Юрий Слюсарь; пострадавших предварительно нет. Из-за падения фрагментов украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в Тамбовской области.
